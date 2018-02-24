Четыре человека стали жертвами ДТП в Ростовской области

24 февраля 2018, 22:39

Два человека погибли и двое ранены сегодня в результате аварии на автодороге Кашары - Морозовск.

Авария произошла около 15:00 на 71-м километре автодороги. Столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительным данным, 46-летний водитель "Опеля" не справился с управлением, машину занесло и произошло столкновение с "Фольксвагеном". Водитель и пассажир "Опеля" от полученных травм скончались на месте. 58-летний водитель и пассажир "Фольксвагена" получили серьезные травмы, сообщил со ссылкой на ГУ МВД по Ростовской области "161.ru".

Ранее "Кавказский узел" писал о ДТП с тремя жертвами в Ростовской области. Авария произошла 18 февраля на автодороге Ростов-на-Дону - Волгодонск. В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля погибли два человека, был госпитализирован ребенок.