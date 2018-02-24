Первое из «нардаранских дел» дошло до Верховного суда Азербайджана

24 февраля 2018, 18:51

Защита лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде, зампреда партии Народного фронта Азербайджана Фуада Гахраманлы и еще 16 осужденных после событий в поселке Нардаран добилась решения допустить на процесс трех обвиняемых. На заседании 22 февраля адвокаты также настаивали на расследовании показаний подсудимых о пытках.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2017 года обвиняемые были приговорены к длительным срокам заключения. Так, Талех Багирзаде и его заместитель Аббас Гусейнов был осуждены на 20 лет заключения. К 10 годам лишения свободы был приговорен Фуад Гахраманлы, который не был участником событий в Нардаране, но обвинялся в подстрекательстве к экстремистской деятельности. Попытка обжаловать приговор в Бакинском апелляционном суде не увенчалась успехом.

Талех Багирзаде и другие подсудимые признаны судом организаторами беспорядков, которые начались после проведенной в ноябре 2015 года операции силовиков. Итогом стала гибель семи человек, в том числе двоих полицейских. "Кавказский узел" проследил историю конфликта в статье "Нардаран", опубликованной в разделе "Справочник".

Защитники трех групп осужденных по «нардаранским делам» подали апелляции. Две жалобы поступили в Бакинский апелляционный суд, однако пока не были не приняты в производство. Рассмотрение кассации Багирзаде и 17 его сторонников началось в Верховном суде Азербайджана 22 февраля. В заседании участвовали только трое адвокатов осужденных, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

«Закон допускает рассмотрение дела в Верховном суде без участия сами обвиняемых. Правда, они сами могут изъявить желание принять участие письменным заявлением. В данном случае только трое из 18 изъявили желание. Но решающее слово за судьей», - сообщил адвокат Фариз Намазлы корреспонденту «Кавказского узла».

Позицию остальных 15 обвиняемых адвокат объяснил неверием в справедливость суда.

В итоге судья принял решение на следующем заседании, которое назначено на 1 марта, обеспечить участие Аббаса Гусейнова, Аббаса Гулиева и Шамиля Абдулалиева.

Отметим, что 6 декабря 2017 года был оглашен приговор 12 сторонникам "Мусульманского единства": богослов Зульфугар Микаилов был приговорен к 17 годам лишения свободы, остальные получили от 12 до 16 лет заключения. 20 декабря 2017 года еще 12 сторонников движения получили тюремные сроки от 12 до 15 лет. "Другие арестованные по событиям в Нардаране – всего их более 90 человек - были осуждены по менее тяжким статьям, часть из них вышли на свободу условно-досрочно", - ранее рассказал глава общественного альянса "Азербайджан без политзаключенных" Огтай Гюльалыев.

Правозащитники считают политзаключенными фигурантов "нардаранских дел".

Адвокаты рассказали о пытках и давлении на свидетелей

Защита вновь просила оправдать подсудимых, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Зибейда Садыгова, защищающая Талеха Багирзаде и еще четырех обвиняемых.

«Обвинения базировались на ложных доказательствах. Так, следствие утверждало, что изъяло у осужденных огнестрельное оружие и боеприпасы российского производства. Мы направляли запрос на указанное предприятие и получили ответ, что там это оружие не производились. Следствие также не представило доказательств, в том числе видеозаписей того, что обвиняемые убили полицейских при операции в Нардаране. Хотя оперативная съемка велась, записи не были предоставлены следствию», - повторила Садыгова основные аргументы защиты.

Защитники также заявили о пытках обвиняемых во время предварительного следствия и судебного разбирательства.

«Обвиняемых более месяца содержали в изоляторе полиции и под пытками выбивали признательные показания. Хотя по закону после избрания меры пресечения их должны были перевести в СИЗО Пенитенциарной службы. Нижестоящие суды не провели расследования жалоб на пытки», - сказала Садыгова.

«Обвиняемых подвергали физическому и моральному давлению даже в период судебного следствия. Их заключали в карцер, не оказывали медицинскую помощь. Давление оказывалось даже на свидетелей. Перед приглашением в суд их вызывали в полицию и обязывали давать показания против Талеха Багирзаде», - рассказал адвокат Фариз Намазлы корреспонденту «Кавказского узла».

По мнению защиты, давление на свидетелей усилилось после того, как обвиняемые потребовали вызова в суд главы МBД Рамиля Усубова. Кроме того, нижестоящие судебные инстанции не допросили начальника отдела Главного управления по борьбе с оргпреступностью МBД Керима Алимарданова, цитирует позицию защиты ИА Turan.

Адвокаты попросили Верховный суд вынести частное определение в отношении сотрудников МВД и обязать прокуратуру расследовать жалобы на пытки.

«Защита не верит, что это ходатайство будет удовлетворено, но оно важно для доказательства в Европейском суде по правам человека необъективности следствия», - сообщил Фариз Намазлы корреспонденту Кавказского узла».

В Верховном суде подтвердили информацию о начале разбирательства. Представители стороны обвинения оказались не доступны комментариев.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 февраля Талех Багирзаде был приговорен к пяти месяцам тюрьмы за хранение предметов, запрещенных правилами тюрьмы. Следствие сочло колюще-режущими предметами карты памяти.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", публикуются на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".