Ребенок пострадал при пожаре в Поти

24 февраля 2018, 17:40

При пожаре в доме для социально незащищенных семей в городе Поти ожоги получил девятилетний ребенок.

В доме, где произошел пожар, проживают многодетные семьи и неимущие. Полностью сгорела одна квартира.

Ребенку удалось выбраться из горящей квартиры, однако он получил ожоги ног и рук. Мальчик госпитализирован в местную клинику. Жизни ребенка ничего не угрожает, сообщил Rustavi2.

"Кавказский узел" ранее писал, что при пожаре в жилом доме в городе Рустави в декабре 2017 года погибли три человека.