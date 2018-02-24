24 февраля 2018, 17:40
Ребенок пострадал при пожаре в Поти
При пожаре в доме для социально незащищенных семей в городе Поти ожоги получил девятилетний ребенок.
В доме, где произошел пожар, проживают многодетные семьи и неимущие. Полностью сгорела одна квартира.
Ребенку удалось выбраться из горящей квартиры, однако он получил ожоги ног и рук. Мальчик госпитализирован в местную клинику. Жизни ребенка ничего не угрожает, сообщил Rustavi2.
"Кавказский узел" ранее писал, что при пожаре в жилом доме в городе Рустави в декабре 2017 года погибли три человека.
"Десять семей получили компенсации после пожара в батумском отеле", "Три человека погибли при пожаре в центре Тбилиси", "Пять семей получили компенсации после пожара в батумском отеле".
25 февраля 2018, 05:19
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МЧС предупредило об опасности схода лавин в Адыгее
В горах Адыгеи до вечера 26 февраля сохранится опасность схода лавин.
25 февраля 2018, 04:20
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Строительство колледжа на 400 студентов началось в Чечне
Строительство колледжа началось в Ачхой-Мартане. В нем будут учить специалистов в области юриспруденции, программирования компьютерных систем, пожарной безопасности и младший медицинский персонал.
25 февраля 2018, 03:21
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Начальник отдела по борьбе с оргпреступностью МВД задержан в Дагестане
Два сотрудника МВД по Дагестану заподозрены в том, что предоставили фиктивные отчетные документы на получение компенсаций расходов, связанных с выездом в командировку. По данным источников, один из них занимает должность начальника отдела по борьбе с организованной преступностью.
25 февраля 2018, 02:52
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Близкие погибшего в Сочи сноубордиста заявили о бездействии следствия и врачей
Житель Чебоксар Алексей Матвеев погиб в горах Сочи, катаясь на сноуборде. По мнению близких Матвеева, Алексей был бы жив, если бы помощь ему была оказана своевременно. Есть вероятность, что сноубордист погиб в результате столкновения с кем-то на трассе, однако происшествие не расследуется должным образом, считает друг Матвеева Дмитрий Куприянов.
25 февраля 2018, 01:53
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Акробат сорвался с высоты на гастролях в Элисте
Артист цирка Мстислава Запашного, акробат Антон Мартынов упал с высоты во время выступления в Калмыкии. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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24 февраля 2018, 04:202
Латвия запретила въезд в страну Кадырову
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500 человек почтили жертв депортации вайнахов в Стамбуле
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Кавказоведы заявили о провале попыток Кадырова искоренить институт кровной мести
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МЧС предупредило об опасности схода лавин в Адыгее
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Ребенок пострадал при пожаре в Поти
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