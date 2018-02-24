24 февраля 2018, 17:40

Ребенок пострадал при пожаре в Поти

При пожаре в доме для социально незащищенных семей в городе Поти ожоги получил девятилетний ребенок.

В доме, где произошел пожар, проживают многодетные семьи и неимущие. Полностью сгорела одна квартира.

Ребенку удалось выбраться из горящей квартиры, однако он получил ожоги ног и рук. Мальчик госпитализирован в местную клинику. Жизни ребенка ничего не угрожает, сообщил Rustavi2.

"Кавказский узел" ранее писал, что при пожаре в жилом доме в городе Рустави в декабре 2017 года погибли три человека.

Примечание:

"Десять семей получили компенсации после пожара в батумском отеле", "Три человека погибли при пожаре в центре Тбилиси", "Пять семей получили компенсации после пожара в батумском отеле".

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