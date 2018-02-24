Самолет экстренно сел в Волгограде после смерти пассажирки

24 февраля 2018, 14:06

Пассажирка, летевшая из Москвы в Астрахань, скончалась на борту минувшей ночью, самолет совершил незапланированную посадку в волгоградском аэропорту.

Умерла женщина 1927 года рождения, в самолете ее сопровождали родственники, сообщили сегодня в пресс-службе управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу.

Самолет "Аэрофлота" уже долетел до пункта назначения, отметили в пресс-службе, сообщает ТАСС.

В связи со смертью пациентки возбуждено уголовное дело. Скончавшаяся страдала онкологическим заболеванием, со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия, информирует "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 31 января 2017 года на борту самолета, севшего в Волгограде, произошел пожар. Пассажиров эвакуировали из салона через надувные трапы.





