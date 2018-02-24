24 февраля 2018, 10:04
60 человек эвакуированы при пожаре в ереванском общежитии
Спасатели эвакуировали минувшей ночью жильцов одного из этажей дома в Ереване, где в ходе пожара произошло сильное задымление.
Информация о пожаре на третьем этаже здания поступила спасателям около полуночи, вскоре он был потушен.
В доме сгорели семь электросчетчиков и 60 метров кабеля, в дыму оказались 30 квартир. Спасатели эвакуировали 60 человек, со ссылкой на МЧС передают сегодня "Новости-Армения".
Ранее "Кавказский узел" писал, что 2 ноября 2017 года спасатели потушили крупный пожар на заводе "Автоматика" в Ванадзоре.
"14 семей остались без жилья после пожара в Армении", "Следствие сочло жителя Армении причастным к ландшафтному пожару", "МЧС Армении ответило на критику в связи с тушением лесного пожара".
24 февраля 2018, 17:04
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Налоговики проверили дагестанские рынки
18 рынков в Хасавюрте работают без разрешительных документов, сообщилши в УФНС Дагестана.
24 февраля 2018, 16:01
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Пользователи соцсетей собирают деньги для лечения в России сирийской черкешенки
Минздрав Кабардино-Балкарии согласился помочь жительнице Сирии Дине Тамух с лечением в России, но ей нужно собрать деньги на дорогу, сообщила представитель общественной организации "Очаг".
24 февраля 2018, 15:03
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Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ставрополе
Четыре пассажира маршрутки и водитель столкнувшегося с ней автомобиля доставлены в ставропольскую больницу.
24 февраля 2018, 14:06
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Самолет экстренно сел в Волгограде после смерти пассажирки
Пассажирка, летевшая из Москвы в Астрахань, скончалась на борту минувшей ночью, самолет совершил незапланированную посадку в волгоградском аэропорту.
24 февраля 2018, 13:35
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24 февраля 2018, 15:03
Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ставрополе
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24 февраля 2018, 14:06
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