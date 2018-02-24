60 человек эвакуированы при пожаре в ереванском общежитии

24 февраля 2018, 10:04

Спасатели эвакуировали минувшей ночью жильцов одного из этажей дома в Ереване, где в ходе пожара произошло сильное задымление.

Информация о пожаре на третьем этаже здания поступила спасателям около полуночи, вскоре он был потушен.

В доме сгорели семь электросчетчиков и 60 метров кабеля, в дыму оказались 30 квартир. Спасатели эвакуировали 60 человек, со ссылкой на МЧС передают сегодня "Новости-Армения".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 2 ноября 2017 года спасатели потушили крупный пожар на заводе "Автоматика" в Ванадзоре.