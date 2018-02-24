Проверка боевой подготовки азербайджанских военных. Январь 2018 года. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана. https://mod.gov.az/ru/news/s-lichnym-sostavom-azerbajdzhanskoj-armii-provodyatsya-testovye-ekzameny-dlya-prisvoeniya-klassnoj-kvalifikacii-21316.html

24 февраля 2018, 09:13

Азербайджан заявил о 120 обстрелах с армянской стороны за сутки

Военнослужащие Армении 120 раз нарушили режим прекращения огня в зоне соприкосновения войск, сообщило Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" сообщал, что 23 февраля Азербайджан обвинил Армению в 12 обстрелах за минувшие сутки. В свою очередь, армянская сторона заявила о том, что в ходе обстрела со стороны Азербайджана 22 февраля был ранен военнослужащий.

С утра 23 февраля по сегодняшнее утро с территории Армении были обстреляны азербайджанские позиции на пяти участках фронта, сообщило на своем сайте Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелы производились и с территории Нагорного Карабаха, которую Азербайджан считает оккупированной.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 09.10 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах. 

Несмотря на перемирие, объявленное после апрельского обострения карабахского конфликта, обстрелы там с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" отслеживает новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах со стороны Армении", "Политологи сочли маловероятным запрет на поставки российского оружия Армении", "Азербайджан обвинил Армению в попытке диверсии".

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