Юристы раскритиковали распоряжение Алиева о развитии адвокатуры в Азербайджане

24 февраля 2018, 02:16

Президент Азербайджана издал распоряжение о развитии адвокатуры в стране. Власти не разработали механизмов, защищающих независимость адвокатов, а меры, указанные в документе, направлены на то, чтоб поставить адвокатуру под полный контроль правительства, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Распоряжение "О дополнительных мерах в связи с развитием адвокатуры в Азербайджанской Республике" президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 22 февраля.

Документ предусматривает ряд мер по укреплению материально-технической базы адвокатуры. В частности, предусмотрено предоставление в Баку здания для президиума Коллегии адвокатов.

Предполагается также выделение средств на закупку компьютерного и другого оборудования, а также транспортных средств для Коллегии.

Помимо того, в городах Гянджа, Ленкорань, Сумгаит, Шеки и Ширван, где функционируют региональные апелляционные суды, суды по тяжким преступлениям и административно-экономические суды, будут предоставлены здания для обеспечения деятельности местных юридических консультаций Коллегии адвокатов.

Распоряжение предусматривает повышение в три раза размера оплаты адвокатам, оказывающим малоимущим лицам услуги за счет государства.

Коллегии рекомендовано создание условий для приема новых членов, в особенности молодых юристов, путем систематической организации тестовых экзаменов.

Предлагается принятие мер для повышения профессиональной подготовки и квалификации адвокатов, обеспечения неукоснительного соблюдения адвокатами законности, принципов правосудия и высоких профессиональных стандартов, включая требования сохранения конфиденциальности полученной ими информации.

Распоряжение содержит пункт об оказании бесплатных правовых услуг для малоимущих лиц, нуждающихся в юридической консультации.

Коллегии предложено широко использовать современные информационно-коммуникационные технологии в деятельности адвокатов и принять меры по оказанию правовых услуг в электронной форме.

Нет механизма обеспечения реальной независимости адвокатов

Распоряжение президента – позитивный шаг, однако вслед за этим должны последовать меры по усилению независимости адвокатуры, считает адвокат Асабали Мустафаев.

"Конечно, каждый шаг в направлении в улучшении обеспечения и развития адвокатуры заслуживает одобрения. Улучшение условий работы адвокатов, повышения размера оплаты работы адвокатов по оказанию безвозмездной помощи населению можно только приветствовать. Однако меры в данном направлении должны быть продолжены. Самое главное – надо решить на правовом уровне вопрос о независимой деятельности адвокатов, без всякого вмешательства в их работу", – сказал Мустафаев корреспонденту "Кавказского узла".

Хотя в законодательстве есть понятие "независимости адвоката", механизм обеспечения этой независимости не раскрыт.

"В законодательстве не прописано, какие меры ответственности должны последовать за ущемление независимости адвоката, вмешательство в его работу. В законе должны быть конкретные нормы, защищающие адвоката", – сказал Мустафаев

Также в законе должны быть прописаны конкретные случаи, когда прокурор, судья, полиция и другие субъекты могут пожаловаться на адвоката.

"Также следует прописать в законе механизм рассмотрения жалоб. Эти пробелы в законодательстве должны быть восполнены. А то в последние годы против адвокатов жалобщиками выступают в основном судьи, прокуроры, следователи, полицейские чины", – отметил Мустафаев.

Он также считает недостаточным трехкратное повышение размеры оплаты государством услуг адвокатов для оказания правовой помощи малоимущим.

"Размер оплаты повышен с 2 до 6 манатов (1,2-3,6 доллара) в час. Считаю, что это должно рассматриваться как первый шаг. В Нидерландах для оказания правовой помощи в час государство выделяет 110 евро", – сказал Мустафаев.

Он считает важным также обеспечение юридических консультаций просторными офисами.

"Есть такие юрконсультации в Баку, где на каждого адвоката приходится всего 0,5 кв. м площади", – сказал Мустафаев.

Правительство берет адвокатуру под контроль

Меры, предусмотренные распоряжением президента Азербайджана по развитию адвокатуры, на самом деле означают взятие адвокатуры под контроль правительства, считает эксперт в области права, активист партии "Мусават" Эльман Фаттах.

"Все, что написано в документе, не более чем красивые слова. Декларированные цели идут вразрез с практикой. Утверждается о заботе за оказание правовой помощи малоимущим слоям населения, а с другой стороны ликвидируется институт представительства граждан в судах лицами, не являющимися адвокатами. Ведь адвокатов катастрофически не хватает, и эту нишу восполняли практикующиеся юристы. Но с 1 января только адвокаты могут выходить на судебные процессы", – сказал Фаттах корреспонденту "Кавказского узла".

Поправки в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности", Гражданско-процессуальный кодекс и Административно-процессуальный кодекс Азербайджана были подписаны президентом 7 ноября 2017 года. Они предусматривают, за редкими оговоренными исключениями, представительство граждан в судах только членами коллегии адвокатов Азербайджана. Новые требования к защите в азербайджанских судах ослабят правовую защиту в стране, указали независимые юристы и правозащитники.

С другой стороны, продолжил он, на практике самые профессиональные, компетентные, честные адвокаты по надуманным предлогам исключается из коллегии. "За последние три месяца были приостановлены полномочия двух известных адвокатов: Ялчина Иманова и Фахраддина Мехтиева. Агилю Лаиджеву вынесли выговор. Начато дисциплинарное производство еще в отношении нескольких адвокатов, известных активной гражданской позицией и участием в защите политзаключенных", – отметил Фаттах.

"Повышение размеров выплат за адвокатские услуги, обеспечение зданиями Коллегии и юридических консультаций в регионах на самом деле преследуют цель поставить адвокатуру под полный контроль властей… За эти блага придется расплачиваться лояльностью власти. Все это похоже на гранты, выделяемые государством СМИ, раздачу квартир журналистам. В результате этих процессов независимая пресса практически выкорчевана", – заявил Фаттах.

Власти стремятся ограничить число адвокатов

Власть не может помочь развитию адвокатуры, поскольку она все эти годы стремилась ограничить ее, лишить независимости, считает эксперт в области права и правозащитник, глава Общества правового просвещения Интигам Алиев.

"У нас сегодня нет адвокатуры в ее подлинном смысле. Власти стремятся ограничить число адвокатов, чтобы люди, чьи права попраны, не могли защищаться. Число адвокатов ограничивается двухступенчатым экзаменом для приема в коллегию. Система вступительных экзаменов характерна, главным образом, для авторитарных стран. B демократических странах все регулируется рыночными механизмами. Там адвокаты выходят на гражданские и уголовные процессы – если они оказывают качественные услуги, то они востребованы. Экзамены же проводятся в единичных странах, таких как Россия, Азербайджан, Туркменистан", – сказал Интигам Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, добавил он, после тестового экзамена устраивается собеседование, на котором отсеивают не угодных кандидатов.

Смена руководства Коллегии адвокатов Азербайджана, какие-то меры материальной поддержки не являются реформой адвокатуры, считает Интигам Алиев.

Коллегия адвокатов Азербайджана – неправительственная независимая самоуправляемая организация, в которую входят все адвокаты страны. На сегодняшний день их 936. Возглавлявший коллегию в последние 22 года 69-летний Азер Тагиев в сентябре 2017 года подал в отставку по состоянию здоровья. Новый председатель коллегии Анар Багиров был избран на конференции, которая состоялась 7 декабря 2017 года.

"Реальная реформа означает противодействие судебному произволу, решение проблемы политзаключенных, обеспечение реальной состязательности судебных процессов, равенства сторон. Но власти этого не желают, поэтому удаляют из коллегии адвокатов независимых людей, и ситуация будет только ухудшаться. Для доведения адвокатуры до европейских стандартов надо усилить гарантии их независимости, без этого адвокатура не может быть сильной", – сказал Алиев.

Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров приветствовал распоряжение Алиева.

"Новое распоряжение главы государства о поддержке адвокатуры преследует цель обеспечить защиту прав граждан на самом высоком уровне. Данный документ свидетельствует о значительном внимании, которое государство уделяет этой сфере. Теперь размер оплаты адвокатов, оказывающих услуги малоимущим гражданам за счет государства, вырастет в три раза и составит 6 манатов в час", – цитирует Багирова Haqqin.az.