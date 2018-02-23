Жители СКФО совместили день скорби и защитника Отечества

23 февраля 2018, 23:49

Мероприятия к 74-й годовщине сталинской депортации вайнахов и празднования Дня защитника Отечества прошли сегодня в регионах Северного Кавказа. Попытка главы Ингушетии совместить обе даты вызвала бурную реакцию в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля в Москве у мемориала "Стена скорби" прошла акция памяти ингушей, депортированных 23 февраля 1944 года. В ней приняли участие представители ингушской общины, студенты московских вузов из Ингушетии, а также делегация Ингушетии во главе с Юнус-Беком Евкуровым.

С 23 февраля по 9 марта 1944 года почти 500 тысяч человек были выселены из Чечни и Ингушетии в Казахстан и Среднюю Азию. Выселение людей сопровождалось расстрелами мирных жителей, в том числе пожилых женщин и калек, но наказания никто не понес, а 714 участников операции были награждены боевыми орденами, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Поздравление Евкурова вызвало критические комментарии в соцсети

На странице Юнус-Бека Евкурова в Instagram сегодня было опубликовано поздравление "всех со 100-летним юбилеем создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии", а также запись со словами "Так сложилось, что для ингушей этот день омрачен трагическими событиями депортации нашего народа, но этот факт не помешает нам вспомнить наших героев, которые в числе других участвовали в стратегически значимых сражениях".

В 2016 году Евкуров выступил категорически против увековечения памяти Сталина, объявив его "врагом нашего и двенадцати других репрессированных народов". При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, а целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне", опубликованной на "Кавказском узле".

По состоянию на 23.48 мск под записью главы Ингушетии опубликовано 64 комментария. Их авторы признали героизм фронтовиков, но отказались считать праздником День защитника Отечества.

"Для ингуша этот день траур. Защитники отечества уничтожили в этот день вайнахский народ", - написал aushev_96_.

"Мой отец командовал артиллерией, а его единственную сестру , которой не было 18 лет выслали! По дороге она умерла от тифа! Её скинули из вагона в снег ! Даже могилы нет! Какой же это день?" – задался вопросом ella_ozdo_.

"Выслали, хотели уничтожить, вычеркнуть наши заслуги из истории ВОВ, именно в этот день это сделали, поэтому надо помнить и День защитника, и День траура! Помнить, что среди наших были герои, а не только страдать! Народ, что вы так нападаете?" – обратился к авторам комментариев anzor9843.

"Ну вы определитесь, Юнус-Бек. У вашего народа траур, а не праздник", - написал в комментарии под постом главы Ингушетии пользователь saidacko.

"Никто неуменьшает их подвиги, их мы будем чествовать в другой день, вечная им слава", - написал goryanka_rus.

Кадыров и Даудов вспомнили о годовщине депортации



Глава Чечни Рамзан Кадыров и спикер парламента республики Магомед Даудов сегодня поздравили жителей Чечни с Днем защитника Отечества, но при этом также опубликовали обращения в связи с 74-й годовщиной депортации чеченского и ингушского народов, сообщает ИА "Грозный-информ".

"Мы помним свою национальную трагедию, поименно помним всех, кто пал её жертвой, никогда не забудем об этом! Но у нашего народа есть мудрость и мужество, чтобы смотреть вперёд, не зацикливаться исключительно на трагическом прошлом", - процитировало Рамзана Кадырова агентство.

В Чечне годовщину начала депортации официально не отмечают. С 2011 года власти республики решили не проводить в этот день траурных мероприятий и отмечать общероссийский праздник - День защитника Отечества. День памяти и скорби народов Чечни с тех пор стал отмечаться 10 мая - эта дата связана с похоронами погибшего 9 мая 2004 года Ахмата-хаджи Кадырова. Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, публично выступивший в 2014 году против запрета февральских траурных мероприятий, был по фальсифицированному обвинению осужден и отправлен почти на четыре года в тюрьму, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник".

По данным издания, Магомед Даудов на своей странице в соцсети Mylistory написал, что 23 февраля – "одна из трагических дат в истории чеченского народа". "Это коварное преступление против целого народа было совершено в то время, когда на всех фронтах Великой Отечественной войны отважно сражались и героически отдавали свои жизни за свободу своей Родины достойные сыны чеченского народа", - привело его слова информагентство.

Несмотря на решение властей Чечни перенести траурные мероприятия на 10 мая, ежегодно с 1989 года 23 февраля отмечается как день траура по жертвам депортации чеченцев в дагестанском селении Ярык-Су. Из-за запрета дня траура в Чечне чеченцы-аккинцы из приграничных с Дагестаном сел каждый год приезжают в Ярык-Су, чтобы помянуть жертв депортации.

Жители Нальчика по-разному относятся к Дню защитника Отечества

Некоторые жители столицы Кабардино-Балкарии рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что не отмечают День защитника Отечества.

"В этот день я просто звоню друзьям, тем, которые служили, и поздравляю их. Считаю ли я 23 февраля праздником? Да, считаю. "Есть такая профессия – родину защищать", но это не моя профессия. Это профессиональный праздник военных", - сказал Аслан Каримов, служивший в российской армии в начале 2000-х годов.

Руководитель Кабардино-Балкарского Правозащитного центра Валерий Хатажуков рассказал, что отслужил два года в Германии, в группе советских войск. "Я перестал праздновать 23 февраля как День советской армии, когда Советский Союз рухнул", - пояснил он.

Жительница Нальчика Евгения Харченко сообщила, что считает 23 февраля профессиональным праздником. "Я также не праздную Международный женский день и Первое мая. Из всех праздников я отмечаю только День Победы и Новый год. Не понимаю также смысла праздников – День города, День государственности. Все это мне кажется придуманными праздниками. Но, отдавая дань традиции, 23 февраля поздравляю своего брата, отставного военного, и сына, который служил в российской армии", - рассказала женщина.

Иной точки зрения придерживается руководитель общественной организации «Народный контроль Кабардино-Балкарии» Владимир Тумов. "Праздновать стараюсь в кругу друзей, обычно собираемся, немного выпиваем, вспоминаем годы службы. И что самое интересное, всегда вспоминаются какие-нибудь новые эпизоды из 730 дней, проведенных в кирзовых сапогах", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

64-летний Борис Керимов сообщил, что для него 23 февраля – праздник «настоящих военных», и он планирует сегодня помянуть друзей, отставных профессиональных летчиков, которые погибли во время полетов на самолетах сверхлегкой авиации любительского клуба.

Вдова отставного советского полковника Зинаида Мальбахова рассказала, что День защитника Отечества был "самым главным праздником" в их семье. "Я вспоминаю, как мы жили в военных гарнизонах, что командиры, что рядовые - в одинаковых условиях, где было абсолютное братство. Для меня содержание праздника – не пустые слова", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жители СКФО отпраздновали День защитника Отечества

В Нальчике мероприятия по поводу Дня защитника Отечества начались сегодня в 10.00 у Вечного огня в Атажукинском саду, где состоялось возложение цветов к памятнику павшим воинам.

Кроме того, на Эльбрусе, около мемориала советским бойцам состоялся митинг памяти. В нем приняли участие представители руководства Эльбрусского района, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы районной администрации Алиса Тарим.

Торжественные мероприятия прошли во всех городах и районных центрах республики, в них приняли участие как представители властей, так и общественность, учащиеся школ и студенты, передал корреспондент "Кавказского узла".

В Карачаево-Черкесии на территории курорта "Архыз" сегодня прошли развлекательные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества, в том числе викторины, конкурсы и детские игровые соревнования, пишет РИА "Карачаево-Черкесия".

Жители Владикавказа также приняли участие в празднике, посвященном Дню защитника Отечества и 100-летию Красной армии, сообщает пресс-служба администрации города. "Жители и гости республики собрались на площади Свободы, где расположилась выставка военной техники 58-й армии", - говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

Мероприятия в связи с Днем защитника Отечества прошли и в Ставрополе, где на вечер был запланирован также праздничный салют в городском парке, информирует "Ставрополь Плюс".