Ограничено движение по всем трассам Ростовской области

23 февраля 2018, 22:51

Проезд пассажирского транспорта по всем федеральным и региональным дорогам Ростовской области затруднен сегодня из-за сильного снегопада.

Ограничение введено с 19:00 мск, сообщило областное управление МЧС.

"Главное управление МЧС по Ростовской области настоятельно рекомендует водителям быть предельно аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния", - сообщило на своем сайте ведомство.

Движение ограничено на всех трассах - и федеральных, и региональных, подчеркнула представитель управления ГИБДД по Ростовской области, информирует ТАСС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Ростове-на-Дону осадки прекратятся, скорость ветра составит 8 метров в секунду, температура воздуха - 6 градусов ниже нуля. Днем 24 февраля также без осадков, -7, скорость ветра 6 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.