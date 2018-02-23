23 февраля 2018, 22:51

Ограничено движение по всем трассам Ростовской области

Проезд пассажирского транспорта по всем федеральным и региональным дорогам Ростовской области затруднен сегодня из-за сильного снегопада.

Ограничение введено с 19:00 мск, сообщило областное управление МЧС.

"Главное управление МЧС по Ростовской области настоятельно рекомендует водителям быть предельно аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния", - сообщило на своем сайте ведомство.

Движение ограничено на всех трассах - и федеральных, и региональных, подчеркнула представитель управления ГИБДД по Ростовской области, информирует ТАСС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Ростове-на-Дону осадки прекратятся, скорость ветра составит 8 метров в секунду, температура воздуха - 6 градусов ниже нуля. Днем 24 февраля также без осадков, -7, скорость ветра 6 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Транскам закрыт из-за угрозы схода лавин", "Десятки школ и детсадов закрыты в Аджарии из-за снегопада", "Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

24 февраля 2018, 04:20

  • Латвия запретила въезд в страну Кадырову

    Запрет на въезд в Латвию введен также для спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, заместителя министра внутренних дел республики Апти Алаудинова, начальника полиции Аргуна Аюба Катаева, бывшего помощника главы республики Умара Сагаипова и уроженца Чечни Казбека Дукузова, подозреваемого в убийстве журналиста Пола Хлебникова.

24 февраля 2018, 03:19

24 февраля 2018, 02:16

24 февраля 2018, 01:03

23 февраля 2018, 23:58

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей