Amnesty International рассказала о произволе силовиков в странах Южного Кавказа

23 февраля 2018, 21:01

Преследование активистов в Азербайджане, нарушения прав подсудимых по делу "Сасна Црер" в Ереване и превышения полномочий полицейскими в Грузии отметила 22 февраля правозащитная организация Amnesty International в докладе о соблюдении прав человека в мире.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о ситуации с правами человека в мире в 2017 году.

2017 год продемонстрировал "подрыв самой системы защиты прав человека", констатировали правозащитники. Они отметили, что впервые за долгое время серьезные проблемы в этой сфере появились у стран, которые всегда называли себя гарантами демократии и законности: США, Австралии и государств Западной Европы.

Amnesty International отметила усиление давления на азербайджанских журналистов

Власти Азербайджана в 2017 году "усилили наступление на свободу выражения мнений", говорится в докладе Amnesty International. "Доступ к независимым информационным изданиям блокировали, их владельцев арестовывали. Против критиков руководства страны возбуждали политически мотивированные дела и сажали их по итогам несправедливых процессов", - заявили правозащитники.

В качестве примеров правозащитная организация привела преследование Азиза Оруджева и дело директора агентства Turan Мехмана Алиева.

Исполнительный директор интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев в декабре 2017 года был осужден на шесть лет тюрьмы по обвинению в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении полномочиями. Оруджев вину не признал. Учредитель Kanal-13 Анар Оруджев связал преследование брата с его профессиональной деятельностью. Мехман Алиев был задержан по обвинению в незаконном предпринимательстве и уклонении от налогов. Суд арестовал его на три месяца. Преследование Алиева осудили правозащитные организации, Совет Европы и Госдеп США. 11 сентября 2017 года суд изменил меру пресечения Алиеву на надзор полиции. 2 ноября 2017 года дело было прекращено.

Власти Азербайджана "продолжали произвольно задерживать и арестовывать независимых журналистов и блогеров", констатировали также правозащитники, напомнив о преследованиях блогера Мехмана Гусейнова, журналиста и блогера Афгана Садыгова, редактора сайта «Центр журналистских расследований» Фикрета Фарамазоглу и журналиста Афгана Мухтарлы.

Также Amnesty International назвала сфабрикованными обвинения активиста молодёжного движения Nida Эльгиза Гахраманова в незаконном обороте наркотиков. "К нему не допустили выбранного им адвоката и неделю после задержания удерживали под стражей без связи с внешним миром. На процессе он сказал судье, что в полиции побоями, угрозами и унижениями его заставили подписать признание. Судья отказался расследовать его утверждения, назвав их безосновательными", - говорится в докладе правозащитной организации.

В январе 2017 года суд приговорил Гахраманова к 5,5 года тюрьмы. По версии защиты, наркотики ему подбросили полицейские, а самого активиста пытали, чтобы добиться признания вины.

Правозащитники указали на нарушения прав членов "Сасна Црер" в Армении

В 2017 году "почти никто не был привлечён к ответственности за ненужное превышение силы полицией" во время протестов в Ереване в 2016 году. На судах над оппозиционерами, обвиняемыми во взятии заложников и других преступлениях, нарушалось право на справедливое судебное разбирательство, заявила Amnesty International.

"Против десятков демонстрантов были возбуждены уголовные дела за предполагаемое нарушение общественного порядка и другие преступления. Уголовное дело, инициированное в связи с утверждениями о превышении полномочий полицейскими, к предъявлению обвинений не привело", - говорится в докладе.

По словам адвокатов, подсудимых забрали из зала заседаний и отвели в подвал, где избивали их, пока шёл суд, напомнила правозащитная организация.

28 июня 2017 года пять подсудимых по делу "Сасна Црер" подверглись, по словам адвоката Ары Папикяна, пыткам в здании суда. Врачи зафиксировали на телах обвиняемых следы насилия, омбудсмен Армении потребовал возбудить уголовное дело. Однако, по данным полиции, к подсудимым была применена "соразмерная физическая сила", а заявления о пытках являются "фантазией".

Amnesty International упомянула в докладе и о нападении на журналиста "Радио Свобода" в предвыборном штабе Республиканской партии 2 апреля 2017 года. "По состоянию на конец года расследование инцидента ещё не завершилось", - отмечается в опубликованном докладе организации.

Amnesty International обратила внимание на проблему безопасности труда в Грузии



В разделе доклада, посвященном ситуации в Грузии в 2017 году, правозащитники сообщили о том, что до конца года не было завершено расследование возможного превышения силовиками полномочий при задержании членов группы Birja Mafia.

9 июня 2017 года при задержании участников Birja Mafia Михаила Мгалоблишвили и Георгия Кебурии у них, по версии правоохранителей, были изъяты наркотики. По словам задержанных, наркотики им подбросили сотрудники МВД. 11 июня 2017 года стало известно, что прокуратура начала следствие по делу о возможном превышении полномочий и фальсификации доказательств со стороны сотрудников полиции. 12 июня оба музыканта были отпущены из зала суда под залог.

В июне 2017 года суд в Кутаиси оправдал сотрудника полиции, обвинявшегося в превышении служебных полномочий по делу Демура Стуруа, также говорится в докладе Amnesty International.

Правозащитники не обошли вниманием и дело турецкого гражданина Мустафы Чабука, задержанному после отказа властей Грузии в предоставлении убежища. "В случае возвращения в Турцию Мустафе Чабуку реально грозят пытки и другие виды жестокого обращения. Его прошение о предоставлении в Грузии статуса беженца было отклонено. Он обжаловал свою экстрадицию, однако по состоянию на конец года по-прежнему находился под стражей в ожидании высылки", - говорится в опубликованном документе.

Чабук работал в Грузии с 2002 года. Турецкие силовики считают его причастным к организации сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, которая признана в Турции террористической. Чабук отверг обвинения в связях с Гюленом и сегодня попросил предоставить ему государственную защиту в Грузии. Чабука могут похитить и вывезти в Турцию, опасается его адвокат.

Кроме того, в течение 2017 года из Грузии поступило "более десятка сообщений" о смертях вследствие несчастных случаев, в частности, на стройках, говорится в докладе Amnesty International.

"Сохранялась необходимость в ужесточении регулирования и эффективного надзора со стороны независимого органа, следящего за выполнением трудовых стандартов", - подчеркнули правозащитники.

9 июня 2017 года парламент Грузии приступил к рассмотрению пакета поправок о безопасности труда, предполагающего создание специальной инспекции труда. Законопроект был принят в первом чтении, затем его рассмотрение было отложено. 22 февраля парламентарии приняли во втором чтении законопроект, одобрив увеличение штрафов за нарушение правил безопасности на предприятиях. Однако профсоюзы Грузии сочли эти поправки полумерой. Кроме ужесточения наказания, нужен и механизм профилактики таких нарушений, заявили опрошенные "Кавказским узлом" представители профсоюзов.

"Каталогом печальных историй" назвал доклад Amnesty International директор этой организации по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

"Грузии необходим независимый механизм расследования сообщений о пытках и сокрытии подобных фактов. Без системных изменений факты насилия всегда могут повториться", - привело 22 февраля его слова "Эхо Кавказа".

Отчет Amnesty International отражает актуальные для Грузии проблемы, констатировал заместитель Народного защитника Грузии Гия Бурджанадзе.

По его словам, чем больше людей будут обращать внимание на эти проблемы, тем больше шансов, что "что-то может измениться", отметило издание.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Преследование активистов".