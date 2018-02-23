Мэрия Еревана анонсировала запрет работы журналистов в зале заседаний

23 февраля 2018, 19:16

Журналистам запрещено находиться в зале заседаний, они смогут наблюдать за работой Совета старейшин в отдельном помещении, заявил 22 февраля представитель мэрии Еревана. Запрет усложнил получение информации и можно ожидать ограничений в других муниципалитетах и в судах, считают журналисты.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 февраля с совместным заявлением, в котором осудили препятствование профессиональной деятельности журналистов в мэрии Еревана, выступили девять журналистских организаций.

По данным журналистов, сотрудницы радио "Азатутюн" и телекомпании "А1+" Рузанна Степанян и Сусанна Погосян, придя 19 февраля в мэрию Еревана по приглашению руководителя фракции "Абрикосовая страна" Заруи Постанджян, увидели, что в одном из кабинетов идет игра в карты. После этого появился начальник управления информации и по связям с общественностью и призвал журналистов окинуть здание мэрии. В тот же день мэр Еревана Тарон Маргарян отдал распоряжение представить предложения о регулировании деятельности журналистов в административных зданиях мэрии, сообщили авторы заявления.

Со следующего заседания Совета старейшин Еревана журналистам нельзя находиться и работать в зале заседаний, заявил 22 февраля начальник управления информации и по связям с общественностью столичной мэрии Артур Геворгян.

По словам Геворгяна, для журналистов будет отведено отдельное помещение на первом этаже, где им будет обеспечена прямая трансляция с заседания Совета старейшин, а также возможность пользоваться Интернетом.

"Это не означает, что мэрия пытается ограничить работу журналистов, наоборот, создаются условия для них. В день заседаний Совета старейшин перемещение журналистов по зданию мэрии будет свободное", - подчеркнул Геворгян.

По данным корреспондента "Кавказского узла", следующее заседание Совета старейшин назначено на 19 марта.

Мэр Еревана назвал недопониманием инцидент с журналистами

Новый формат не будет препятствовать работе журналистов и сделает сотрудничество более эффективным, заявил в свою очередь мэр Еревана.



По данным пресс-службы мэрии, 19 февраля мэр Тарон Маргарян провел встречу с главой Союза журналистов Армении Сатик Сейранян.

Сейранян попросила разъяснения относительно того, что послужило причиной воспрепятствования работе СМИ в мэрии Еревана, и не было ли возможности урегулировать ситуацию иными способами, отмечается в сообщении, размещенном на сайте мэрии 21 февраля

"Среди СМИ и журналистских организаций возникло недопонимание", - цитируются в сообщении слова мэра Тарона Маргаряна.

Он также отметил, что недавние события заставили организовать новый формат сотрудничества между журналистами и муниципалитетом, который не только не будет препятствовать обеспечению прозрачности работы, но и "сделает сотрудничество между мэрией Еревана и СМИ более эффективным".

Относительно инцидента 19 февраля, Тарон Маргарян отметил, что здание мэрии находится в списке объектов, подлежащих охране со стороны правительства, и в данном случае, не по вине СМИ, но был нарушен порядок входа в здание.

Самсонян: ограничения для журналистов еще не вступили в силу



Слова Геворгяна о том, что журналисты не будут иметь права находиться в зале заседаний, пока остаются только заявлением, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" член Совета старейшин от фракции "Елк" Ани Самсонян.



По ее словам, это предложение по регулированию должен утвердить Совет старейшин и только после этого оно вступит в силу.

"Мы сейчас делаем все возможное, чтобы не допустить этого. Непозволительно, чтобы представителей СМИ ограничивали в их работе", - подчеркнула она.



Айрумян: решение мэрии Еревана связано с закрытием заседаний правительства

Решение Тарона Маргаряна связано не столько с инцидентом, произошедшим в мэрии, сколько с закрытием для прессы заседаний правительства, считает редактор русской службы информационно-аналитического портала Lragir Наира Айрумян.

1 февраля правительство Армении одобрило проект закона "О структуре и деятельности правительства", согласно которому правительственные заседания будут проходить за закрытыми дверями, и лишь в особых случаях они будут открытыми. А публичность деятельности правительства будет обеспечивать премьер-министр.

Происходит "откат" в прозрачности деятельности государственных органов, и возможно он связан с тем, что в Армении готовится смена власти, считает она.

"Если аналитики правы, и премьер-министром в апреле 2018 года станет сложивший президентские полномочия Серж Саргсян, то следует ожидать снижения прозрачности работы правительства. Не случайно нынешний пресс-секретарь Саргсяна считается одним из самых молчаливых пресс-секретарей. Так что информацию действительно сложнее будет получать в государственных и муниципальных органах", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Айрумян.

Она также также не исключила, что будут приняты и другие законодательные акты, которые снизят нынешний уровень прозрачности деятельности государственных органов.

Дойдоян: "тенденция закрытых заседаний" может распространиться на муниципалитеты и суды

После принятия решения о закрытых правительственных заседаниях подобного можно ожидать и в муниципалитетах, и в судах, считает руководитель Центра свободы информации Шушан Дойдоян.

"Все наши достижения за прошедшие 10 лет, после принятия закона о свободы информации, сегодня под ударом", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Дойдоян.

По ее мнению, журналисты должны быть едины, так как одними пресс-релизами или сообщениями вопросы не могут быть решены.

Никакие нормы регулирования не должны препятствовать деятельности журналистов, заявил 21 февраля защитник прав человека в Армении.

"Работа Совета старейшин должна быть прозрачна, и она должна быть надлежащим образом освещена для обеспечения общественного доверия к данному органу и обеспечения права граждан на получение информации. И эту важную общественную функцию выполняет журналист", - говорится в заявлении защитника прав человека.