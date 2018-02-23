23 февраля 2018, 17:15

Дания предоставила Грузии 27 миллионов евро для укрепления демократии

Правительство Дании оказало Грузии финансовую помощь на развитие экономики, укрепление демократических институтов и соблюдение прав человека, сообщил сегодня МИД Грузии.

Средства выделяются в рамках "Программы соседства" правительства Дании, рассчитанной на 2017-2021 годы. Программа создана для помощи двум странам, Грузии и Украине.

Договоренность о выделении Грузии 27 миллионов евро была достигнута на встрече министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе и главы МИД Дании Андерса Самуэльсена, который находится в Тбилиси с официальным визитом, передает сообщение МИД Грузии "Грузия Online".

Самуэльсен на встрече в Тбилиси подтвердил однозначную поддержку Данией европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Как отметил МИД Грузии, внешнеполитическое ведомство Дании ранее заявило, что цель визита Самуэльсена - "помочь Грузии противостоять российской агрессии", сообщает "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 28 мая 2016 года в рамках второго этапа программы соседства Евросоюз выделил Грузии 50 миллионов евро на развитие сельского хозяства.

Примечание:

"АБР выделил средства на реконструкцию водоснабжения в городах Грузии", "Европейский инвестиционный банк предоставил Грузии 450 млн евро", "25 школ в Тбилиси будут переоборудованы с помощью Банка развития Совета Европы".

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