Дания предоставила Грузии 27 миллионов евро для укрепления демократии

23 февраля 2018, 17:15

Правительство Дании оказало Грузии финансовую помощь на развитие экономики, укрепление демократических институтов и соблюдение прав человека, сообщил сегодня МИД Грузии.

Средства выделяются в рамках "Программы соседства" правительства Дании, рассчитанной на 2017-2021 годы. Программа создана для помощи двум странам, Грузии и Украине.

Договоренность о выделении Грузии 27 миллионов евро была достигнута на встрече министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе и главы МИД Дании Андерса Самуэльсена, который находится в Тбилиси с официальным визитом, передает сообщение МИД Грузии "Грузия Online".

Самуэльсен на встрече в Тбилиси подтвердил однозначную поддержку Данией европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Как отметил МИД Грузии, внешнеполитическое ведомство Дании ранее заявило, что цель визита Самуэльсена - "помочь Грузии противостоять российской агрессии", сообщает "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 28 мая 2016 года в рамках второго этапа программы соседства Евросоюз выделил Грузии 50 миллионов евро на развитие сельского хозяства.