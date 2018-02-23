Армен Саргсян. Фото: Copyright World Economic Forum https://ru.wikipedia.org

23 февраля 2018, 16:37

Армен Саргсян стал кандидатом в президенты Армении

Правящая Республиканская партия и АРФ "Дашнакцутюн" выдвинули кандидатуру посла Армении в Великобритании Армена Саргсяна на пост президента страны.

Кавказский узел" писал, что 2 марта 2018 года парламент Армении должен выбрать четвертого президента страны. Блок "Елк" предложил на этот пост депутата Артака Зейналяна, однако "Блок Царукяна" отказался его поддержать. Это лишает Зейналяна шансов на победу, главой государства станет кандидат от РПА Армен Саргсян, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Армен Саргсян согласился на свое выдвижение сегодня в ходе закрытой встречи с ним, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в штабе партии АРФ "Дашнакцутюн".

На сегодня кандидатуру коалиции Республиканской партии и "Дашнакцутюн" поддерживают порядка 60 депутатов, отметил сотрудник штаба.

Согласно новой Конституции Армении, президента избирает армянский парламент сроком на семь лет. Право на выдвижение кандидата в президенты имеют не менее одной четверти депутатов. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить 3/4 голосов парламентариев, то есть не менее 79 голосов, во втором достаточно 3/5 голосов депутатов, в третьем - простого большинства.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы статьи об АРФ "Дашнакцутюн" и Республиканской партии Армении.

Примечание:

"Политологи назвали взаимовыгодной коалицию правящей партии Армении и АРФД", "Житель Армавира задержан по подозрению в повторном голосовании", "Жители Еревана ожидают кардинальных перемен от нового парламента".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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