Жители Чечни поминают жертв депортации, несмотря на запрет властей

23 февраля 2018, 15:20

Сегодня 74 года со дня депортации чеченцев и ингушей в Казахстан и Среднюю Азию. Официальных мероприятий к этой годовщине в Чечне нет, но жители республики говорят, что поминают своих погибших близких, несмотря на запрет властей. Пережившие депортацию чеченцы рассказали, что забыть перенесенные ими тяготы невозможно.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне День памяти и скорби 23 февраля отмечался до 2011 года, пока власти не решили отмечать все российские государственные праздники наравне с другими регионами. В апреле 2011 года спецкомиссия объявила, что День памяти и скорби народов республики будет ежегодно отмечаться 10 мая - в день похорон первого президента Чечни Ахмата-хаджи Кадырова, убитого в результате теракта 9 мая 2004 года.

Операция "Чечевица", во время которой из Чечни и Ингушетии почти 500 тысяч человек были выселены в Казахстан и Среднюю Азию, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. По данным историков, массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку при Сталине широко практиковались, что подтверждается множеством документальных свидетельств, следует из справочного материала "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне", размещенного на "Кавказском узле".

Официальных мероприятий к годовщине депортации в Чечне нет

В Чечне сегодня каких-либо мероприятий, посвященных годовщине депортации, не проводится. Вместе с тем жители региона обсуждают эту дату в соцсетях и мессенджерах, передает корреспондент "Кавказского узла".

Так, накануне в мессенджере WhatsApp было распространено обращение неназванного пользователя с призывом к чеченцам и ингушам открыть 23 февраля ворота своих домов (это делается в случае траура в доме), а также раздать в этот день милостыню в память о погибших в ходе депортации,

Автор обращения отмечает, что уважает право тех, кто хочет отмечать 23 февраля День защитника Отечества. "Но прошу и уважать День траура и скорби моего народа! Прошу всех вайнахов […]открыть свои ворота на время в этом день, раздать соседям по куску хлеба и тем самым почтить тех, кто умирал, оставаясь лучшими из нас", - сказано в обращении.

Также в соцсетях 22 февраля был распространен фотоколлаж с изображением плачущей пожилой женщины и надмогильных памятников с надписями: "23 февраля 1944 года. Депортация вайнахского народа", и "Духур дац. Доьлхур дац. Диц а дийра дац!" Эта надпись на чеченском языке (в переводе на русский: "Не сломимся. Не взрыдаем. Не забудем") была сделана на стене Мемориала жертвам депортации, построенном в Грозном в 1992 году в центре города и демонтированном несколько лет назад.

В выпусках государственного телеканала "Грозный" от 22 февраля каких-либо сюжетов о годовщине депортации 1944 года практически не было. Новостные сюжеты были посвящены празднованию Дня защитника Отечества, а годовщина депортации упоминалась только вскользь, с привязкой к этому празднику.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" социологи заявили, что чеченским властям не удастся вычеркнуть дату начала депортации из памяти народа.

23 февраля Чечня отмечает исключительно как День защитника Отечества, заявили сегодня в аппарате главы и правительства республики.

"Тема 23 февраля закрыта в 2011 году. Наша республика, как и все другие регионы страны, отмечает в этот день государственный праздник – День защитника Отечества. Днем траура и скорби установлено 10 мая, в этот день вся республика будет отмечать и память жертв сталинской депортации, и память всех тех, кто погиб в республике во время военных действий. Не следует создавать какой-то ажиотаж по этому поводу", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" чиновник.

Жители Чечни помнят о годовщине депортации, несмотря на запрет властей

Местные наблюдатели и многие жители региона не согласны с установкой властей не отмечать годовщину депортации чеченцев и ингушей.

"Я специально вчера смотрел все выпуски новостей, ни одного сюжета на тему депортации чеченцев и ингушей не было. Все было сведено к празднованию Дню защитника Отечества. После 22-часовых новостей на телеканале "Грозный" несколько минут было уделено теме депортации 1944 года, но это как-то мудрено привязали к празднованию Дня защитника Отечества - мол, хотя чеченцев и выселили, но лучшие сыны народа продолжали сражаться на фронтах Великой Отечественной", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель одной из местных общественных организаций, пожелавший остаться неназванным.

Также, по его словам, глава республики Рамзан Кадыров в своем выступлении на торжественном собрании по случаю Дня защитника Отечества кратко высказался по теме депортации. "Его позиция относительно депортации 1944 года известна. Он уже неоднократно высказывался в том духе, что чеченцы сами были виновны в том, что весь народ был депортирован, и случилось это в первую очередь потому, что тогда во главе республики не стоял такой деятель, как его отец. Такова официальная позиция сегодняшнего руководства", - отметил активист.

Причинами репрессий 1944 года были названы массовое дезертирство, уклонение от призыва в военное время и подготовка вооруженного восстания в советском тылу. При этом территория Чечено-Ингушской АССР практически не была под оккупацией, и обвинить ее народы в прямом предательстве было непросто. Помимо этого, депортация состоялась, когда вермахт уже был отброшен на сотни километров от Кавказа, и, следовательно, явилась не военной необходимостью, а откровенно карательным актом, говорится в справочном материале "Депортация чеченцев и ингушей", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Комментируя призыв к жителям Чечни и Ингушетии почтить 23 февраля память жертв депортации 1944 года, открыв ворота своих домов, он выразил мнение, что эта акция не найдет массового отклика в республике.

"Я видел это обращение. Как я понял, это обращение сделано ингушом, об этом говорят отдельные фразы. Думаю, что массового отклика, по крайней мере, в Чечне, оно не найдет. Это ведь может быть воспринято как открытое неповиновение властям, а что бывает в таком случае, рассказывать не надо. Достаточно вспомнить Руслана Кутаева, отправленного за решетку после проведения конференции по теме депортации", - заметил активист.

Перенесенный на 10 мая День памяти и скорби оказался фактически подменен трауром по бывшему президенту республики Ахмату Кадырову. Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, публично выступивший в 2014 году против запрета февральских траурных мероприятий, был по фальсифицированному обвинению осужден и отправлен почти на четыре года в тюрьму, отмечается в материале "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

При этом он не исключил, что отдельные жители региона последуют этому призыву так же, как и призыву раздать 23 февраля по куску хлеба. "У нас обычно по четвергам раздают милостыню - конфеты, печенье, сахар, соль - по умершим родственникам, и, думаю, многие, раздавая саг1а (милостыню), вспоминали своих умерших во время депортации отцов, дедов и прадедов", - сказал активист.

Схожего мнения придерживается и житель республики Сахиб. "Каждый год в годовщину депортации я раздаю саг1а по родственникам своего отца и матери, умершим во время депортации в Казахстане. Также обязательно читаю в этот день мавлид. Так поступают многие. Попытки властей вытравить из нашего народа эту трагедию, как мне кажется, не дадут результата, как бы им того ни хотелось. Рано или поздно 23 февраля, а не 10 мая, будет отмечаться у нас как день всенародного траура", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Сахиб.

Сам Руслан Кутаев заявил, что при всем своем желании не сможет принять участия в траурных мероприятиях по случаю годовщины депортации чеченского и ингушского народов 23 февраля 1944 года, которые были намечены в других регионах.

"В настоящее время я нахожусь под надзором и за пределы своего муниципального образования выйти не могу. Принимать участие в каких-либо мероприятиях, конференциях, "круглых столах", съездах и прочем не имею права. Иначе это будет считаться нарушением режима, и меня могут вновь отправить в места лишения свободы", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Руслан Кутаев.

По его словам, он, тем не менее, не отказывается от своего мнения по поводу даты депортации вайнахов. "Всегда готов сказать, что думаю об этом", - заявил Кутаев. Он также рассказал, что не заметил в последнее время в связи с его высказываниями о желании участвовать в траурных мероприятиях какое-то особое внимание к себе со стороны правоохранительных органов. "Видимого нажима, по крайней мере, нет", - отметил Кутаев.

Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев 20 декабря 2017 года освободился из колонии "Чернокозово" в Наурском районе Чечни, где отбывал срок, назначенный ему в июле 2014 года по делу о хранении наркотиков. Кутаев был признан Правозащитным центром "Мемориал" политзаключенным. Сам Руслан Кутаев связывал уголовное преследование со своей общественно-политической деятельностью.

Пережившие депортацию чеченцы рассказали о перенесенных тяготах

Жители республики, пережившие депортацию 1944 года, называют 23 февраля одним из самых тяжелых дней в своей жизни. Они поделились с корреспондентом "Кавказского узла" своими воспоминаниями.

"В 1944 году мне было семь лет, но я хорошо помню, что происходило в тот день. Никто ничего не понимал, женщины плакали, на сборы дали 20 минут, с собой можно было брать только то, что можно было нести в руках. Это был один из самых худших дней в моей жизни. Больше всего мне запомнились две вещи – холод и голод, - рассказал житель Грозного Солсбек. - В нашей семье было пять сестер и четыре брата. Из Казахстана вернулся только я один".

"Даже когда нас везли в вагонах неизвестно куда, многие были уверены, что произошло недоразумение, что руководство страны во всем разберется, и нас вернут назад. Все то время, что мы жили в Казахстане, люди только и говорили, что о возвращении домой", - рассказал другой очевидец тех событий Умар.

По его словам, были среди чеченцев и такие, кто пытался нажиться на беде земляков. "Один из наших односельчан и его друг неплохо знали русский язык и часто выступали в качестве переводчиков в комендатуре и в других случаях. Так они пустили слух, что, если заплатить коменданту деньги - не помню точно, то ли 500, то ли 600 рублей, по тем временам это была огромная сумма - то дадут разрешение вернуться в Чечню. Люди продавали все что можно, собирали эти деньги, даже из других аулов и районов приезжали люди, чтобы заплатить за возвращение. Естественно, это была неправда. Это дошло до властей, был большой шум, а этих двух товарищей посадили", - рассказал Умар.

"Я слышал немало историй о выселении от старших. Больше всего в память врезалась одна из них. Когда большую группу чеченцев привезли на железнодорожный вокзал и стали грузить в вагоны, а женщины и дети стали кричать и плакать. И тогда один из стариков крикнул: "Люди! Успокойтесь! Нас не повезут туда, где нет Всевышнего!" После этого шум и плач прекратились. Это, как мне кажется, одна из самых ярких историй того времени, которая свидетельствует о силе духа и вере человека в высшую справедливость", - рассказал грозненец Зелимхан, историк по профессии.