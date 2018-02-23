Крупный пожар произошел в дагестанском магазине

23 февраля 2018, 14:54

Пожарные потушили огонь в продуктовом магазине в селении Бабаюртовского района на площади 900 квадратных метров, сообщило МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел сегодня в селении Качалай Бабаюртовского района. Сгорела кровля продуктового магазина.

Пожарные ликвидировали огонь на площади 900 квадратных метров, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

"Кавказский узел" ранее писал о крупном пожаре на вещевом рынке Кизилюрта в конце января. Пожарным удалось потушить огонь на площади 500 квадратных метров. Пострадавших также не было.