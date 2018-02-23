Сотрудник МЧС. Фото: Владимир Аносов / Югополис. "

23 февраля 2018, 14:54

Крупный пожар произошел в дагестанском магазине

Пожарные потушили огонь в продуктовом магазине в селении Бабаюртовского района на площади 900 квадратных метров, сообщило МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел сегодня в селении Качалай Бабаюртовского района. Сгорела кровля продуктового магазина.

Пожарные ликвидировали огонь на площади 900 квадратных метров, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

"Кавказский узел" ранее писал о крупном пожаре на вещевом рынке Кизилюрта в конце января. Пожарным удалось потушить огонь на площади 500 квадратных метров. Пострадавших также не было. 

Примечание:

"Взрыв в жилом доме произошел в Баку", "Женщина пострадала при взрыве газа в Волжском", "Два человека стали жертвами пожара в Дагестане".

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