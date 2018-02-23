23 февраля 2018, 14:54
Крупный пожар произошел в дагестанском магазине
Пожарные потушили огонь в продуктовом магазине в селении Бабаюртовского района на площади 900 квадратных метров, сообщило МЧС.
По данным ведомства, пожар произошел сегодня в селении Качалай Бабаюртовского района. Сгорела кровля продуктового магазина.
Пожарные ликвидировали огонь на площади 900 квадратных метров, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.
"Кавказский узел" ранее писал о крупном пожаре на вещевом рынке Кизилюрта в конце января. Пожарным удалось потушить огонь на площади 500 квадратных метров. Пострадавших также не было.
"Взрыв в жилом доме произошел в Баку", "Женщина пострадала при взрыве газа в Волжском", "Два человека стали жертвами пожара в Дагестане".
23 февраля 2018, 16:22
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СГБ потребовала от Южной Осетии допуска экспертов к телу Татунашвили
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23 февраля 2018, 15:55
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Женщина пострадала при пожаре в волгоградской многоэтажке
В результате пожара в пятиэтажном жилом доме в Волгограде пострадала 58-летняя женщина, сообщило МЧС.
23 февраля 2018, 15:54
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Житель Карачаево-Черкесии заподозрен в экстремизме
17-летний житель Черкесска разместил в соцсети нацистскую символику и экстремистское видео, сообщило МВД по Карачаево-Черкесии.
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Чабук попросил прокуратуру Грузии о госзащите
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23 февраля 2018, 14:54
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