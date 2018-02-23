23 февраля 2018, 14:45

Житель Краснодара обвинен в смертельном ДТП с машиной судьи

Водитель автомобиля Range Rover, принадлежащего федеральному судье, обвинен в ДТП с гибелью двух человек в Краснодаре и самоуправстве.

Как сообщал "Кавказский узел", авария произошла 13 ноября 2017 года. При столкновении автомобилей Rangе Rover и ВАЗ погибли два человека и один серьезно пострадал. В полиции Кубани сообщили, что виновник ДТП, находившийся за рулем Rangе Rover, скрылся с места происшествия, но был задержан. Владельцем внедорожника он не является, заявили в МВД. Rangе Rover принадлежит федеральному судье из Краснодара, проинформировал председатель Прикубанского районного суда Краснодара Александр Беспалов.

Обвиняемым по делу о смертельном ДТП стал 27-летний местный житель. По версии следствия, он неофициально работал водителем. Мужчина сел за руль Rangе Rover в нетрезвом состоянии и без согласия собственника автомобиля, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

"Обвиняемый проехал на запрещающий движение красный сигнал светофора на перекрестке улиц Тургенева и Гагарина, в результате чего допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ 211440-26". Вследствие ДТП 20-летнему водителю автомобиля "ВАЗ" были причинены множественные переломы тела, ушиб головного мозга, разрыв печени и селезенки, а его пассажиры (20-летняя девушка и 27-летний молодой человек) от полученных повреждений скончались на месте", - рассказали в ведомстве.

По данным следователей, обвиняемый также причинил ущерб в размере 2 миллионов рублей собственнику автомобиля.

Мужчина обвинен по ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) и ч.1 ст.330 УК РФ (самоуправство). "Обвиняемый признал вину в инкриминируемых преступлениях в полном объеме", - сообщило СУ СКР по региону 22 февраля на своем сайте.

Примечание:

"Ребенок погиб при ДТП с автобусом в Краснодаре", "Передано в суд дело о смертельном ДТП в Краснодаре с участием полиции", "Два человека погибли в ДТП в Краснодарском крае".

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