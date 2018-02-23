Опасность схода лавин объявлена в Кабардино-Балкарии

23 февраля 2018, 13:08

Спасатели предупредили о лавиноопасности в горах Кабардино-Балкарии до сегодняшнего вечера.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее опасность схода лавин была объявлена в горах республики до вечера 21 февраля.

Предупреждение о лавиноопасности в горах Кабардино-Балкарии выше 1500 метров будет действовать до 18.00 мск 23 февраля 2018 года, сообщается на сайте республиканского МЧС.

"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий", - отметили в ведомстве.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в поселке Терскол в Кабардино-Балкарии без осадков, температура воздуха -2 градуса, ветер скоростью 11 метров в секунду. Ночью осадков также не ожидается, температура опустится до -5 градусов, скорость ветра снизится до 5 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.