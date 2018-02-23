23 февраля 2018, 11:40

Дело о продаже новорожденного в Нальчике дошло до суда

Передано в суд дело жительниц Кабардино-Балкарии и Краснодарского края, обвиняемых в купле-продаже новорожденного ребенка.

Как сообщал "Кавказский узел", жительница Нальчика продала своего ребенка за 100 тысяч рублей через неделю после его рождения, в ноябре прошлого года, заявили следователи. Впоследствии ребенок был передан органам опеки.

По версии следствия, женщина решила продать своего ребенка, еще будучи беременной. Ее знакомая нашла покупательницу в городе Анапа Краснодарского края. Женщина согласилась купить младенца за 100 тысяч рублей. "Сделка по купле-продаже младенца состоялась в Нальчике 3 ноября 2017 года, практически через неделю после рождения ребенка", - рассказали в Генпрокуратуре РФ.

Уголовное дело расследовалось по п.п. "б, з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновных находящегося в беспомощном состоянии), ч. 5 ст. 33, п.п. "б, з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (пособничество в купле-продаже человека, совершенной в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Дело направлено в Нальчикский городской суд, сообщает 22 февраля ведомство на своем сайте.

Примечание:

"Три жителя Северной Осетии осуждены за продажу ребенка", "Раскрыто убийство младенца в Кабардино-Балкарии", "Жительница Владикавказа арестована по подозрению в продаже младенца".

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