Ингушетия передала пострадавшим в Кизляре 2,5 млн рублей

23 февраля 2018, 10:50

Ингушская делегация привезла в Дагестан 2,5 миллиона рублей в качестве материальной поддержки семьям погибших и пострадавшим в результате расстрела в Кизляре.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 февраля 22-летний Халил Халилов расстрелял людей возле храма в Кизляре. Погибли четыре человека, был убит и сам стрелявший. Пять человек были госпитализированы, позднее в больнице скончалась одна из раненых. 20 февраля прошли похороны погибших женщин. Жители Дагестана и местные предприятия собрали деньги в помощь семьям погибших и раненых.

Расстрел в Кизляре стал первым в 2018 году инцидентом в Дагестане, ответственность за который взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство". Халилов был "одиноким волком" и не связан напрямую с террористической организацией, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

22 февраля в Дагестан с пожертвованием прибыла делегация из Ингушетии во главе с заместителем председателя Народного собрания Ингушетии Василием Светличным, сообщается на сайте правительства Дагестана.

"Мы собрали средства для материальной поддержки и привезли с собой два с половиной миллиона рублей для семей, пострадавших в недавней трагедии. Возможно, в мировом масштабе это не великая миссия, но для нас, как соседей, это очень важно", - сказал Василий Светличный на встрече с председателем правительства Дагестана Артемом Здуновым.