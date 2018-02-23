Волгоградские журналисты заявили о слабой агитации на выборах президента

23 февраля 2018, 06:35

Агитации за кандидатов в президенты России в Волгограде почти не видно, заявили опрошенные "Кавказским узлом" студенты местных вузов, многие из которых пока не определились, за кого будут голосовать. Билбордов кандидатов в городе мало, печатная продукция распространяется слабо, отметили волгоградские журналисты.

Как писал "Кавказский узел", на 18 марта назначены выборы президента России. В декабре 2017 года действующий президент России Владимир Путин заявил, что будет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

По данным ЦИК России, на выборах президента России зарегистрированы восемь кандидатов: Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвижение), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов (Партия роста), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России").

Многие из опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" студентов волгоградских вузов заявили, что пока не определились с тем, за кого будут голосовать на выборах президента.

Студентка первого курса лечебного факультета Волгоградского медицинского университета, волгоградка Валерия Доброноженко сказала корреспонденту "Кавказского узла", что будет участвовать в выборах, но с кандидатом пока не определилась.

«Если честно, пока не думала об этом, но есть некоторые размышления», - сказала Валерия.

По словам девушки, результаты выборов «не предрешены, будет интересная игра».

«Мне кажется, что агитационная работа ведется очень незаметно и очень тонко. Билборды на городских улицах есть, но их не так много. В вузе агитация не ведется», - сказала Валерия Доброноженко.

Жительница города Волжского, студентка-заочница 4 курса факультета экономики Волгоградского института управления Инна Сизова также планирует пойти на выборы. Она определилась с кандидатом, но назвать его отказалась.

«Результаты (выборов) предрешены... Агитация в вузе не проходит, ничего такого нет. Не видели ни плакатов, ни агиток в аудиториях и коридорах (вуза). В городе активная агитация. В торговых центрах стоят люди агитируют, неоднократно видела. Это хорошо, все продвигают своих кандидатов. Если человек определился со своим кандидатом, то эта агитация на него не влияет», - считает девушка.

«Результат выборов уже известен», - считает ее однокурсница, жительница города Волжского Ирина Кожанова. Девушка сказала корреспонденту "Кавказского узла", что будет голосовать за действующего президента.

«Давление в вузе на студентов не оказывается. У нас (в Волжском) ходили по домам, агитки раздавали. В Волжском особой активности не замечала. Пассивная предвыборная кампания», - отметила Ирина Кожанова.

Студент второго курса факультета автоматизированных систем транспорта и вооружений Волгоградского технического университета волгоградец Сергей Захорьян тоже заявил корреспонденту "Кавказского узла", что собирается пойти на выборы. По его словам, голосовать он будет за действующего президента, так как «о достижениях других кандидатов» он ничего не знает.

Сергей также отметил, что в его вузе предвыборная агитация не проводится. «Никакой агитации я вообще не замечал в вузе. Основной поток агитации в Интернете. В городе плакатики висят. Пассивная агитация вообще (в городе). Не знаю, с чем связано. Результат выборов не предрешен. Интрига сохраняется», - сказал Сергей Захорьян.

Студент четвертого курса Волгоградского технического университета, уроженец Николаевского района Волгоградской области Андрей Полыванов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что будет голосовать за Явлинского.

«Мои родственники всегда за Явлинского голосуют... Это протестное голосование... В вузе у нас нет никакой агитации, нет никакого давления на студентов. Очень тихие и мирные выборы, особенно если телевизор с этими дурацкими дебатами не смотреть. В Волгограде все спокойно. Я пока ни одного билборда с кандидатами не видел», - сказал студент.

Студентка второго курса факультета «Социально-коррекционная педагогика» Волгоградского социально-педагогического университета, уроженка Светлоярского района Волгоградской области Полина Шевякова не определилась в тем, за кого будет голосовать на выборах.

«Агитацию в вузе не встречала. В городе про всех кандидатов что-то висит. На улице ко мне никто не подходил, но плакаты видела. Интриги нет никакой, скорее всего, Путин опять будет (президентом)», - сказала девушка корреспонденту "Кавказского узла".

Студент пятого курса факультета иностранных языков Волгоградского социально-педагогического университета волгоградец Сергей Карамышев тоже пока не определился, за какого кандидата в президенты он будет голосовать. Агитацию в своем вузе он не видел, так как он и его однокурсники проходили преддипломную практику.

«Мы в вуз пришли в первый раз за два месяца, агитацию не видели. По городу плакаты висят, но их не так много. Телевизор не смотрю. Я информацию ищу из достоверных источников», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Карамышев.

Его однокурсница, уроженка Котельниковского района области Валерия Широчная тоже пока не знает, за кого будет голосовать. Она не замечала в стенах Социально-педагогического университета какой-либо предвыборной агитации.

«Однокурсники у нас в основном пассивны, политических пристрастий у них особых нет», - сказала девушка корреспонденту "Кавказского узла".

В центре Волгограда почти нет агитационных билбордов

Корреспондент «Кавказского узла» прошел по коридорам и этажам четырех волгоградских вузов. Агитационных плакатов за кандидатов в президенты РФ нигде обнаружено не было. На улицах Центрального района города не было билбордов, агитирующих за кандидатов, только на Комсомольском мосту стоял рекламный щит Ксении Собчак.

В областной избирательной комиссии не смогли объяснить корреспонденту, почему агитационная активность кандидатов в президенты так слаба.

«Наши рекламные щиты везде представлены (билборды облизбиркома, призывающие участвовать в голосовании на выборах, - прим. "Кавказского узла"). Мы за них отвечаем. А вот кандидаты… В Советском районе видел билборды за Грудинина и Жириновского. Почему мало билбордов кандидатов? Ну, по этим вопросам вам в их штабы надо обращаться», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник облизбиркома, отказавшийся представиться.

В городе преобладает агитация за Путина

Предстоящие выборы президента России для всех кандидатов «отличаются сравнительно невысоким объёмом агитации», сказал корреспонденту "Кавказского узла" шеф-редактор и журналист журнала «Деловой Волгоград» Константин Смолий.

«Если говорить об уличной агитации, то чаще других на себя обращают внимание плакаты и баннеры действующего президента. Однако и они представлены на улицах Волгограда достаточно скромно, и к тому же не отличаются разнообразием. Лозунг я встречал только один: "Сильный президент - сильная Россия". Частота попадания на глаза баннеров остальных кандидатов такова: после Путина - Жириновский, затем Грудинин и затем Собчак. Баннеров остальных кандидатов я не видел», - сказал Смолий.

По словам журналиста, Григорий Явлинский в основном распространяет свои рекламные видеоролики в Интернете.

«Это говорит о том, что лидер "Яблока" сделал ставку не столько на массовый охват населения (для этого он использует теледебаты), сколько на адресный посыл аудитории, которую он считает целевой - условно, городской интеллигенции», - заметил журналист «Делового Волгограда».

По поводу распространения печатной агитационной продукции, Константин Смолий упомянул лишь найденную им однажды в его почтовом ящике газету Ксении Собчак.

«Газета отпечатана в Волгограде и содержит описание жизненного пути кандидата и набор лозунгов без какого бы то ни было обоснования методов их реализации. Таким образом, агитация на этих выборах скромна во всех основных форматах. Популизм в отсутствие полноценных программ - вообще отличительная черта этих выборов. Вероятно, этот факт, равно как и скромность агитации, объясняются тем, что кандидаты решают благодаря выборам какие-то свои локальные задачи и не видят перспектив победы, а потому не считают необходимым тратить значительные ресурсы на агитацию», - заявил Смолий.

Агитационная активность в Волгограде больше у Владимира Путина по сравнению с другими кандидатами, считает обозреватель РИА «ФедералПресс» по региону Ярослав Малых.

«За сутки активного перемещения (по Волгограду) я видел четыре билборда Путина, два ЛДПР и один лично Жириновского, два – Собчак и один – Грудинина. Но это все не очень принципиально. Дело в том, что это в любом случае очень мало, неактивно для вразумительной кампании. Это видно и по работе штабов. Я знаю, что активничал штаб, как ни странно, Бабурина. Но до поры, пока не собрал подписи. До сих пор активен штаб Ксении Анатольевны. Про поддержку Владимира Владимировича Путина ничего сказать не могу, их штаб слишком закрыт», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Ярослав Малых.

Журналист ВГТРК «Волгоград-ТРВ» на условиях анонимности назвал президентскую предвыборную кампанию в Волгограде «самой тихой и скучной в истории постперестроечной России».

«Не знаю, хорошо это или плохо, но ни уличной, ни подъездной агитации я лично не наблюдаю. Дебаты проходят в основном на федеральных каналах — и то как-то вяло, без взаимных обвинений и мордобоя. Действующий президент, похоже, вообще от предвыборных обещаний и споров дистанцировался. Просто уверен в своей победе. Зачем воздух сотрясать», - сказал журналист корреспонденту "Кавказского узла".