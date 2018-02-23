Более 50 человек посетили открытие фотовыставки о начале Карабахского движения

23 февраля 2018, 03:49

Выставка фотографий журналиста Валерия Петросяна, сделанных на первых митингах в 1988 году, открылась в Степанакерте. Представленные работы показывают начало Карабахского движения и уникальны тем, что на многих изображены забытые активисты, заявили посетители выставки.

Как писал "Кавказский узел", в Нагорном Карабахе празднуется 30-летие начала национально-освободительного движения. Первые мероприятия по случаю годовщины состоялись 12 февраля в Мартуни и Гадруте, а 14 февраля 15 тысяч человек прошли маршем по Степанакерту. Участники акции, опрошенные "Кавказским узлом", назвали первоначальные цели Карабахского движения достигнутыми и выразили мнение, что нужно добиться полного международного признания Нагорного Карабаха, а потом присоединиться к Армении.

В Ереване первый митинг Карабахского движения состоялся на площади Свободы 20 февраля 1988 года. 20 февраля 2018 года на площади вновь появились транспаранты с требованиями присоединения Нагорного Карабаха к Армении. Фоторепортаж корреспондента "Кавказского узла" Тиграна Петросяна "Карабахское движение: взгляд сквозь десятилетия".

Двадцать фоторабот журналиста Валерия Петросяна, сделанные во время первых митингов в Нагорном Карабахе в 1988 году, были представлены на выставке в Степанакерте 22 февраля, передает корреспондент "Кавказского узла".

Главный редактор карабахской газеты «Берд» Аскеранского района Валерий Петросян в 1988 году работал в издании «Красное знамя» того же района в качестве фотожурналиста. Инициатором выставки выступил Союз журналистов Нагорного Карабаха. В первый день выставки ее посетили более 50 человек - депутаты, члены правительства, общественные деятели, представители карабахских СМИ, гости из Армении и представители армянской диаспоры.

Валерий Петросян был единственным фотографом на первых митингах в Степанакерте в феврале 1988 года, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель Союза журналистов Нагорного Карабаха Ким Габриелян.

По его словам, несмотря на то, что у фотожурналиста большой архив о Карабахском движении и Карабахской войне, выставка с его работами организовывается впервые.

«По случаю 30-летия начала Карабахского движения Союз журналистов Арцаха (Нагорного Карабаха) решил представить общественности работы Петросяна, который был единственным фотографом на первых митингах в Степанакерте в Аскеране. Его работы много перепечатывали разные армянские и мировые агентства, но в большинстве случаев имя автора фотографии не указывалось. Мы решили, что эти фотодокументы о Карабахском движении должны увидеть не только у нас, есть планы организовать выставку в Ереване и в разных городах», - сказал Габриелян.

На выставке представлена только малая часть архива фотографий, сделанных в начале Карабахского движения, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" фотожурналист, главный редактор карабахской газеты «Берд» Аскеранского района Валерий Петросян.

«Я выполнял свою работу, и даже тогда не понимал, как потом будет трудно сохранить негативы – обыски КГБ, азербайджанского ОМОНа. Не помню, сколько раз мне пришлось закапывать и откапывать эти негативы, чтобы не нашли при обыске. Теперь весь архив в процессе оцифровки, и в скором времени будет доступен общественности», - сказал Петросян.

По его словам, фотографии первого митинга 13 февраля 1988 года были сделаны для отправки в Москву к Михаилу Горбачеву, чтобы он удостоверился, что армянский народ Нагорного Карабаха хочет свободы и присоединения к Армении.

На выставке представлена правдивая история Карабахского движения, и многие активисты про которых, на сегодняшний день просто не вспоминают, заявил корреспонденту "Кавказского узла" депутат Национального Собрания Нагорного Карабаха Алеша Габриелян.

«Многие из них преследовались советскими силовыми структурами, были арестованы. На фотографиях видно, как много людей собралось на митинге в Степанакерте 13 февраля 1988 года. А ведь в то время необходимо было большое мужество, чтобы идти против советской власти и его идеологии, и активисты движения рисковали всем, даже безопасностью своих родных и близких», - заметил депутат.

Фотографии - наиболее понятный для всех исторический документ, считает историк, руководитель научного центра "Качар" Мгер Арутюнян.

«Я эту выставку считаю историческим фотодокументом. Надо оценить эту акцию высоко, издать в виде фотоальбома и распространять по всему миру», - заметил историк.

Благодаря фотографиям люди помнят те дни и необходимо, чтобы автор стал востребованным для армянских изданий во всех странах, считает фотожурналист из Армении Герман Авагян.