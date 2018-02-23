Нидерланды признали геноцид армян

23 февраля 2018, 00:37

Большинство депутатов нижней палаты парламента Нидерландов проголосовали 22 февраля за две резолюции о геноциде армян в Османской империи.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля Израиль отказался официально признать геноцид армян. Замглавы МИД Израиля заявила, что ведомство опасается дипломатических последствий такого признания.

22 февраля парламент Нидерландов принял решение признать геноцид армян и отдельной резолюцией постановил, что 24 апреля 2018 года член правительства страны будет присутствовать на поминальных мероприятиях в Ереване. В дальнейшем представитель кабмина Нидерландов должен будет появляться на таких мероприятиях каждые пять лет.

МИД Армении выразил Нидерландам благодарность и отметил, что это решение демонстрирует приверженность этой страны к общечеловеческим ценностям, информирует Рanarmenian.net.

Решение парламента было одобрено всеми политическими силами, кроме голландской партии "Денк", которая представляет интересы турецкой диаспоры. По мнению экспертов, признание геноцида осложнит отношения между Гаагой и Анкарой, сообщает ТАСС.

Турция пока не отреагировала на решение парламента Нидерландов.

Геноцид армян в Османской империи признан такими государствами, как Аргентина, Бельгия, Ватикан, Греция, Канада, Кипр, Нидерланды, Польша, Россия, Словакия, Уругвай, Франция, Чехия, Швейцария. В США пока лишь два штата, Алабама и Миссисипи, не признали геноцид армян. Власти Турции массовые убийства армян в Османской империи геноцидом не считают.

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