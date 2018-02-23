23 февраля 2018, 00:37

Нидерланды признали геноцид армян

Большинство депутатов нижней палаты парламента Нидерландов проголосовали 22 февраля за две резолюции о геноциде армян в Османской империи.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля Израиль отказался официально признать геноцид армян. Замглавы МИД Израиля заявила, что ведомство опасается дипломатических последствий такого признания.

22 февраля парламент Нидерландов принял решение признать геноцид армян и отдельной резолюцией постановил, что 24 апреля 2018 года член правительства страны будет присутствовать на поминальных мероприятиях в Ереване. В дальнейшем представитель кабмина Нидерландов должен будет появляться на таких мероприятиях каждые пять лет.

МИД Армении выразил Нидерландам благодарность и отметил, что это решение демонстрирует приверженность этой страны к общечеловеческим ценностям, информирует Рanarmenian.net.

Решение парламента было одобрено всеми политическими силами, кроме голландской партии "Денк", которая представляет интересы турецкой диаспоры. По мнению экспертов, признание геноцида осложнит отношения между Гаагой и Анкарой, сообщает ТАСС.

Турция пока не отреагировала на решение парламента Нидерландов.

Геноцид армян в Османской империи признан такими государствами, как Аргентина, Бельгия, Ватикан, Греция, Канада, Кипр, Нидерланды, Польша, Россия, Словакия, Уругвай, Франция, Чехия, Швейцария. В США пока лишь два штата, Алабама и Миссисипи, не признали геноцид армян. Власти Турции массовые убийства армян в Османской империи геноцидом не считают.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Геноцид армян в Османской империи". Новости об отношении разных стран к геноциду армян отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

Примечание:

"Палата депутатов Чехии осудила геноцид армян", "Около 300 человек в Волгограде почтили память жертв геноцида армян", "Жители Армении несут цветы к Мемориальному комплексу в Ереване".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

23 февраля 2018, 03:49

23 февраля 2018, 02:50

  • Парламентская оппозиция выступила против выборов президента Армении

    Парламентская фракция оппозиционного блока «Елк» начала сбор подписей депутатов под обращением в Конституционный суд Армении. Оппозиционеры требуют признать неконституционными положения о выборах четвертого президента Армении в парламенте и избрать нового главу страны общенациональным голосованием.

23 февраля 2018, 01:20

23 февраля 2018, 01:11

23 февраля 2018, 00:37

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты