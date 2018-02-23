23 февраля 2018, 01:20

Следком назвал жителя Ставрополья участником рейда боевиков на Дагестан

Дело предполагаемого участника нападения боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году передано в Верховный суд республики, сообщил 22 февраля Следственный комитет России.

"Кавказский узел" сообщал, что в марте 2017 года были взяты под стражу жители Ставропольского края Дамир Мухатдинов, Руслан Аджибрагимов и Марат Даутов. По версии ФСБ, в 1999 году они принимали участие в боевых действиях "Ногайского батальона" боевиков на территории Дагестана.

Согласно версии следствия, житель Ставрополья Рустам Исмаилов в середине июля 1999 года добровольно присоединился к отряду Басаева и Хаттаба и с 7 по 24 августа того же года принял участие в нападении на Дагестан.

Как указывает следствие, не менее 1000 боевиков, вооруженных автоматами, гранатами и взрывными устройствами, совершили в августе 1999 года посягательство на жизнь российских военнослужащих в Ботлихском районе Дагестана. "В результате массированного прицельного обстрела, учиненного участниками банды, в том числе Исмаиловым, было убито 33 человека", еще 34 человека были ранены, а пятеро военнослужащих пострадали "по не зависящим от участников банды обстоятельствам", говорится в сообщении, опубликованном 22 февраля на сайте СКР.

Как отмечает следствие, потерпевшими по делу о нападении боевиков на Дагестан признаны 72 человека - военнослужащие и их близкие родственники. 28 человек объявлены в федеральный и международный розыски, а более 70 участников нападения осуждены на сроки от 3 до 15 лет лишения свободы. Уголовное преследование семи боевиков, в том числе Шамиля Басаева, прекращено в связи с их смертью.

Расследование уголовного дела Исмаилова завершено, ему предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь военнослужащих и бандитизме (статья 317 УК РФ и часть 2 статьи 209 УК РФ).

"В настоящее время по уголовному делу привлекаются еще 5 участников нападения, причастность которых проверяется, устанавливаются их роль и действия в составе банды", - указано в сообщении СКР.

Вооруженные отряды боевиков во главе с Шамилем Басаевым и Амиром Хаттабом проникли 7 августа 1999 года на территорию Дагестана. Сразу были захвачены села Ансалта, Рахата, Шодрода и Годобери Ботлихского района, а в течение нескольких следующих дней - другие населенные пункты в Ботлихском и Цумадинском районах. К 24 августа федеральные силы вытеснили боевиков в Чечню, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

С информацией о вооруженных инцидентах, взрывах и терактах, произошедших в Дагестане с 1996 года по настоящее время, можно ознакомиться в «Хронике террора» на «Кавказскому узле».

Примечание:

"Три жителя Чечни обвинены в нападении на Червленную", "В Верховном суде Чечни присяжные признали виновными в бандитизме двух бывших членов НВФ", "В Карачаево-Черкесии задержан предполагаемый участник отряда Басаева".

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