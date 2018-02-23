Ингушские активисты в годовщину депортации упрекнули власти в беспринципности

23 февраля 2018, 04:52

Власти Ингушетии должны отменить празднование Дня защитника Отечества в день траура по жертвам депортации ингушей 23 февраля, заявили ингушский активист Барах Чемурзиев и правозащитник Магомед Муцольгов. Властям Чечни, где вовсе не отмечается годовщина начала депортации, не удастся вычеркнуть эту дату из памяти народа, считают опрошенные "Кавказским узлом" социологи.

В ходе операции "Чечевица" с 23 февраля по 9 марта 1944 года почти 500 тысяч человек из Чечни и Ингушетии были выселены в Казахстан и Среднюю Азию. Причинами репрессий были названы массовое дезертирство, уклонение от призыва в военное время и подготовка вооруженного восстания в советском тылу. При этом территория ЧИАССР практически не была под оккупацией и обвинить ее народы в прямом предательстве было непросто. Кроме того, депортация состоялась, когда вермахт уже был отброшен на сотни километров от Кавказа, и, следовательно, явилась не военной необходимостью, а откровенно карательным актом, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Память жертв операции "Чечевица" впервые почтили в Северной Осетии

Мероприятие в память о жертвах депортации чеченцев и ингушей в 1944 году прошло 22 февраля, впервые за 74 года, в Северной Осетии. Участниками акции во Владикавказе стали 50 человек, среди которых были представители разных народов - осетины, ингуши, русские и армяне, рассказал глава общественного движения «Опора Ингушетии» Барах Чемурзиев корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Чемурзиева, памятное мероприятие организовали министерство по межнациональным отношениям Северной Осетии и ингушский национально-культурный центр в Северной Осетии «Даймокх». На акции выступали и осетины, и ингуши, чьи семьи в 1944 году были репрессированы, в рамках мероприятия прошел показ документальных фильмов об участии уроженцев Чечни и Ингушетии в обороне Брестской крепости.

«Мероприятие очень поддержала осетинская сторона, что очень важно с точки зрения налаживания связей и искоренения вражды между народами», - подчеркнул Чемурзиев.

Ингушские активисты призвали власти определиться

В самой Ингушетии движение с 15 февраля проводит акцию «Несломленные», которая продолжится вплоть до 23 февраля. В рамках этой акции «Опора Ингушетии» ежедневно публиковала в социальных сетях видеоролики о предшествовавших депортации событиях, рассказал Чемурзиев. В опубликованном 22 февраля видеоролике рассказывается, что ночью 22 февраля 1944 года военные инсценировали учения для усыпления бдительности жителей, а с утра местные руководители партийных органов начали активную агитацию в 24-х районах. В этот же день Берия доложил Сталину о завершении подготовки к операции "Чечевица".

Ранее, 1 февраля, «Опора Ингушетии» опубликовала на YouTube видеоролик под названием «23 февраля. Для тебя это праздник?». Это видео состоит из архивных кадров и сопровождается субтитрами о ходе и итогах операции "Чечевица".

«Мы должны стоять на своем – 23 февраля это день памяти и скорби нашего народа! Отказываться от этого – просто позор. Откажутся ли, к примеру, русские от дня памяти по жертвам блокады Ленинграда, ради чьего бы то ни было праздника? Так по какому же праву кто-то решил, что наша память менее дорога? Мы не согласимся, не позволим устраивать пляски на наших похоронах. У государства есть еще с десяток сугубо военных праздничных дат, которые можно посвятить всецело защитникам Отечества, вместо того, чтобы нас заставлять растоптать святую память сотен тысяч человек», - говорится в пояснении к ролику.

Цель этого видеоролика - обратить внимание властей на двусмысленность даты 23 февраля, заявил Барах Чемурзиев. Он посетовал, что руководство Ингушетии занимает по этому вопросу недостаточно принципиальную позицию. «Надо что-то делать с этой ситуацией, когда в один день празднуется День защитника Отечества и когда в республике идет траур, люди поминают погибших в том числе и по вине этой самой Красной Армии», - пояснил Чемурзиев корреспонденту "Кавказского узла".

В депортации чеченцев и ингушей участвовали около 120 тысяч сотрудников госбезопасности. Выселение людей сопровождалось расстрелами мирных жителей, в том числе пожилых женщин и калек, но наказания никто не понес, а 714 участников депортации были награждены боевыми орденами, следует из справочного материала "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

По словам Чемурзиева, абсолютным большинством ингушей эта дата воспринимается как траурная, поэтому 23 февраля «власть живет своей жизнью, а народ - своей». На официальных мероприятиях ко Дню защитника Отечества не по доброй воле присутствуют бюджетники и военные, обратил внимание активист.

«Никто не отмечает этот праздник, он носит такой формальный характер. Никто серьезно к нему не относится. В этот день выселяли чьих-то родителей, дедушек, бабушек, погибли люди. Пока там идет празднование, люди собираются в мечети, молятся. Когда [на официальном праздничном мероприятии] телевидение сделает сюжет, люди больше не нужны, они расходятся», - заявил руководитель движения.

Муцольгов: региональные власти «пытаются усидеть на двух стульях»

Жители Ингушетии хранят память о жертвах депортации и вспоминают их 23 февраля, но чиновники пытаются спекулировать этой датой. Попытки республиканских властей быть политкорректными и «усидеть на двух стульях» не находят понимания у большинства жителей, считает руководитель ингушской правозащитной организации "Машр", автор блога на "Кавказском узле" Магомед Муцольгов.

«Совместить трагедию с Днем защитника Отечества в нашем понимании никак невозможно. Точно так же, как и 8 марта для балкарцев», - отметил правозащитник. По его словам, власти Ингушетии пытались переосмыслить День памяти и преподнести праздник 23 февраля как день чествования ветеранов Великой Отечественной войны. Такое двойственное отношение к трагической для народа дате Муцольгов объясняет желанием властей не потерять лицо в глазах жителей республики, но в то же время проявить лояльность к федеральному центру.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в 2016 году выступил резко против увековечения памяти Сталина, объявив его "врагом нашего и двенадцати других репрессированных народов". При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, а целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне", опубликованной на "Кавказском узле".

Все неправительственные организации Ингушетии проводят к 23 февраля памятные мероприятия, не поддаваясь на попытки властей перенести день траура на другую дату, отметил правозащитник. «Неправительственные организации всегда отдавали дань уважения нашим предкам 23 февраля. Для нас это был, как всегда, «День депортации чеченцев и ингушей», - пояснил Муцольгов.

Антисталинский законопроект не дошел до второго чтения

Попытка принятия парламентом Ингушетии закона, запрещающего реабилитацию сталинизма, демонстрирует единство ингушского общества в оценке репрессий советской власти против кавказских народов, считает Барах Чемурзиев.

22 февраля 2017 года, в канун 73-й годовщины депортации, депутаты Народного собрания Ингушетии единогласно приняли в первом чтении проект закона, запрещающего устанавливать в республике памятники и бюсты Сталину, присваивать его имя городам, селам и улицам, публично одобрять или оправдывать его деятельность и публично возвеличивать личность советского вождя путем размещения его изображений в общественных места. После жалобы представителей КПРФ прокуратура Ингушетии предложила парламенту снять документ с дальнейшего рассмотрения, но парламентарии отказались, заявив, что готовы судиться с прокуратурой.

По мнению Бараха Чемурзиева, реабилитация личности Сталина в Ингушетии невозможна. «Прокуратура попыталась опротестовать законопроект [о запрете увековечивания Сталина], но основания были смешными. Прокуратура мотивировала тогда свою позицию невозможностью запрета исторических личностей. По этим основаниям можно защищать и Гитлера, и Муссолини», - сказал активист корреспонденту «Кавказского узла».

Он добавил, что в Ингушетии в последние 60 лет не было памятников или бюстов Иосифу Сталину. «Такого никогда не было, даже в советский период. До 1957 года возможно и были, но после возвращения ингушей ни одного такого памятника не было», - заключил Чемурзиев.

В отношении к фигуре Иосифа Сталина в Ингушетии едино все общество вне зависимости от политических взглядов и идеологических пристрастий, заявил депутат парламента Ингушетии от фракции КПРФ Илез Богатырев корреспонденту «Кавказского узла».



«Закон был в первом чтении принят, второго чтения не было. Была ситуация с протестом прокуратуры. Представители нашей фракции поддержали законопроект - в Ингушетии по этому вопросу едины представители разных политических взглядов и партий, все общество. По другому быть и не может. Не только наш народ был репрессирован, но и карачаевцы и балкарцы, калмыки и крымские татары, казаки и чеченцы - миллионы людей были погублены», - сказал Богатырев.

Руководитель пресс-службы парламента Ингушетии Якуб Манкиев сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что законопроект до сих пор находится на стадии рассмотрения.

«После принятия в первом чтении работа над документом была приостановлена, он находится в профильном комитете. Работа над документом будет продолжена, если будет предложение комитета, но пока оно не озвучено. Любой законопроект после принятия в первом чтении рассылается по субъектам права. Какое-то заключение от прокуратуры, отрицательное или положительное, я не видел. Практика такова, что если у прокуратуры нет замечаний к законопроекту, то никакой бумаги и не приходит, ни за, ни против», - сообщил представитель законодательного собрания региона.

В пресс-службе республиканской прокуратуры корреспонденту «Кавказского узла» не смогли предоставить оперативный комментарий о результатах проверки законодательной инициативы ингушских парламентариев.

Ученые связали память о депортации с осетино-ингушским конфликтом

Федеральные власти не фиксировали своей позиции по проблеме депортации народов, оставляя вопрос отношения к трагическим датам на усмотрение республиканских властей, обратила внимание профессор МГУ, член Высшего совета Российского конгресса народов Кавказа (РКНК) Фатима Албакова.

«Задача любой власти - отнестись к фактам культурной памяти с глубоким уважением, так оформить ее символическую и идейную стороны, чтобы вызвать, как минимум, удовлетворение в народной среде», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Федеральные и региональные власти не должны манипулировать сознанием и убеждать людей прагматично относиться к прошлому, уверена Албакова. «Народ остро реагирует на попытки проработать то, что связано с общими историческими событиями, с болью потерь и страданий», - отметила профессор.

В Пригородном районе Северной Осетии, где проживали и осетины, и ингуши, в 1992 году произошел вооруженный конфликт. По данным прокуратуры, в период активной фазы конфликта с 31 октября по 6 ноября с обеих сторон погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. Десятки тысяч ингушей вынужденно покинули территорию Северной Осетии, говорится в материале "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие".

По мнению Албаковой, историческая память о депортации 1944 года обрела новую коннотацию для молодого поколения ингушей из-за осетино-ингушского конфликта в Пригородном районе Северной Осетии. Исход ингушей из мест исторического проживания в Северной Осетии в конце 1992 года сформировал новое восприятие депортации 1944 года у молодежи, считает она.

В Ингушетии события 1944 года воспринимаются в тесной связи с событиями 1992 года в Пригородном районе Северной Осетии, подтвердил старший научный сотрудник РАНХиГС Константин Казенин. «Это совершенно понятно, потому что как ни относись к поведению сторон в том конфликте, события, которые к нему привели, первопричиной имели депортацию», - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Чечни переформатировали 23 февраля

В Чечне День памяти и скорби 23 февраля отмечался до 2011 года, пока власти не решили отмечать все российские государственные праздники наравне с другими регионами. В апреле 2011 года специальная комиссия объявила, что Днем памяти и скорби народов республики будет ежегодно отмечаться 10 мая - в день похорон первого президента республики Ахмата-хаджи Кадырова, убитого в результате теракта на грозненском стадионе «Динамо» 9 мая 2004 года. При этом руководство Чечни призвало население республики отказаться от употребления термина «депортация», заменив его словами «выселение» или «репрессии».

Перенесенный на 10 мая День памяти и скорби оказался фактически подменен трауром по бывшему президенту республики Ахмату Кадырову, который в 2004 году в этот день погиб в результате теракта, указали местные жители. Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, публично выступивший в 2014 году против запрета февральских траурных мероприятий, был по фальсифицированному обвинению осужден и отправлен почти на четыре года в тюрьму, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник".

Фатима Албакова полагает, что усилия чеченских властей по переформатированию Дня памяти не заставят народ забыть трагические события 1944 года. "Можно, конечно, под предлогом изменения термина, вложить новое концептуальное содержание. При этом надо помнить, что купировать дискурс памяти о депортации невозможно", - отметила профессор.

Власти Чечни не пытаются совсем вычеркнуть из памяти народа депортацию, но они сформировали своеобразную концепцию истории чеченского народа в советское и постсоветское время. В этой концепции все противоречия максимально сглажены и все события получают однозначную идеологическую оценку, считает Константин Казенин.

«Желаемая ситуация, видимо, выглядит так: о депортации говорить можно, но принимая официальную точку зрения региональной власти на все другие события истории чеченского народа, а иначе разговор «деструктивен», - пояснил социолог.