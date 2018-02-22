Годовщина депортации ингушей напомнила о курсе власти на сталинизацию

22 февраля 2018, 22:48

Секретный статус архивных материалов о депортации позволяет спустя 74 года искажать число жертв и укреплять мифы о массовом предательстве и дезертирстве ингушей, посетовали историки и публицисты накануне дня траура по жертвам депортации в Ингушетии 23 февраля.

Акция памяти ингушей, депортированных 23 февраля 1944 года, прошла сегодня у мемориала "Стена скорби" в Москве. В памятном мероприятии приняли участие порядка 40 человек - представители ингушской общины в Москве, студенты московских вузов из Ингушетии, а также делегация Ингушетии во главе с Юнус-Беком Евкуровым. Мероприятие, которое началось с опозданием на 30 минут, вызвало интерес у журналистов - к моменту начала акции число представителей СМИ превышало число участников, большинство из них приехало и уехало вместе с главой Ингушетии, сообщил присутствовавший у "Стены скорби" корреспондент "Кавказского узла".

Операция "Чечевица", во время которой из Чечни и Ингушетии почти 500 тысяч человек были выселены в Казахстан и Среднюю Азию, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. Причинами репрессий были объявлены массовое дезертирство, уклонение от призыва в военное время и подготовка вооруженного восстания в советском тылу, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Юнус-Бек Евкуров и члены ингушской делегации возложил цветы к монументу памяти жертв политических репрессий и совершили совместную молитву. Глава Ингушетии отметил, что депортация 1944 года стала трагедией для всего народа и в частности коснулась его семьи. "Нет ни одной ингушской семьи, которая бы не пострадала во время этих событий", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Участники акции вспомнили о депортации и возвращении домой

Участник мероприятия Ислам Цароев пришел к "Стене скорби", чтобы почтить память погибших во время депортации 1944 года земляков. "Этот день очень много для меня значит - депортация ингушей напрямую коснулась моей семьи, которая была депортирована из Пригородного района и оказалась в Киргизии, где я и родился. В Киргизии похоронены мои дедушка и бабушка”, - рассказал Ислам Цароев корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Цароева, во время депортации половина семьи его деда погибла, уцелели только шестеро человек. "Когда в 1957 году ингушам разрешили вернуться в родные края, мой дед Гайсултан Цароев поехал в село Ахк-Юрт (ныне село Сунжа в Пригородном районе Северной Осетии. - Прим. "Кавказского узла"). Но люди, которых принудительно заселили в наш дом, не захотели оттуда уехать. Деду не дали возможности заехать в свою деревню. Он сказал, что не может смотреть на свой родной дом из чужого окна и уехал. В 1990-е годы мы уже переехали в Москву и до сих пор живем здесь. Я каждый год участвую в подобных мероприятиях, на которых, к сожалению, бывают только представители ингушского народа. Я позвал своих русских друзей в музей истории ГУЛАГа, где пройдет мероприятие к годовщине депортации - хочу, чтобы они узнали про эти события", - сказал Цароев.

По словам Цароева, даже через годы после депортации "многие вопросы остались нерешенными" и вернуться в родные места его семье так и не удалось - в 1993 году его отец хотел выкупить участок и дом деда, но сделать этого ему не позволили. "Люди, которые живут в нашем семейном доме, были готовы продать землю, так как им нужны были деньги. Но они сказали, что не смогут продать: "либо нас убьют, либо создадут нечеловеческие условия для нас", - отметил Ислам Цароев.

В Пригородном районе Северной Осетии, где совместно проживали осетины и ингуши, в 1992 году произошел осетино-ингушский вооруженный конфликт. По данным прокуратуры, с 31 октября по 6 ноября, пока длилась активная фаза конфликта, с обеих сторон погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. В результате конфликта десятки тысяч ингушей вынужденно покинули территорию Северной Осетии, говорится в материале "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие".

Другой участник мероприятия, пенсионер Макшарип Яндиев в 1944 году оказался в числе депортированных ингушей. "Я всю свою жизнь живу воспоминаниями об этом дне и его последствиях, так как сам 13 лет провел в ссылке под Карагандой. Наша семья одной из первых вернулась в родное село Гази-Юрт в сентябре 1957 года. Село было заброшенное, там уже не было тех людей, которых поселили в наши дома после депортации, но они почему-то испоганили наши дома перед уходом. Единственный в селе колодец был специально забит мусором, сельчане полгода чистили этот колодец и носили воду из реки в километре от села", - рассказал Яндиев корреспонденту "Кавказского узла".

Пожилой мужчина отметил, что после 1957 года не все жители села решились вернуться на родину, так как многие уже устроили свою жизнь в Средней Азии. "В 1986 году я переехал в Москву и до сих пор живу здесь. Каждый год хожу на мероприятия, приуроченные к депортации ингушей. Подобное мероприятие у "Стены скорби" проходит впервые, но лекции и выставки об этих событиях проходят каждый год", - отметил он.

Композитор Ева Мальсагова назвала депортацию ингушей и чеченцев в 1944 году геноцидом. Она отметила, что впервые приняла участие в подобном мероприятии.

"Я отдаю дань памяти тем людям, которых взяли и выслали в холодные степи Казахстана. Это был геноцид чеченцев и ингушей. Спасибо Казахстану, что эта страна нас приняла и многие смогли выжить, но большинство наших родственников умерли. Моя семья тоже была репрессирована, я родилась в Казахстане в 1955 году. Там мой отец работал шахтером", - рассказала Мальсагова корреспонденту "Кавказского узла".

В депортации почти 500 тысяч чеченцев и ингушей в Среднюю Азию и Казахстан участвовали около 120 тысяч сотрудников госбезопасности. Выселение людей сопровождалось расстрелами мирных жителей, в том числе пожилых женщин и калек, но наказания никто не понес, а 714 участников депортации были награждены боевыми орденами, следует из справочного материала "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей". Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в 2016 году категорично выступил против увековечения памяти Сталина, объявив его "врагом нашего и двенадцати других репрессированных народов", говорится в справке "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне", опубликованной на "Кавказском узле".

Она вспомнила рассказы родителей о том, как они вернулись из ссылки на Кавказ. "Когда в 1957 году власти разрешили вернуться, родители сели в поезд и направились в родные края. Поезд шел до Грозного, поэтому они там и обосновались. Когда родители вышли из поезда, они целовали землю от радости. Но есть люди, которые до сих пор не смогли вернуться на родину", - отметила она.

Историки упрекнули власти в засекречивании документов о депортации

С депортацией ингушей и чеченцев в 1944 году связано несколько мифов, обратила внимание историк, старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии РАН Макка Албогачиева. "Главный миф – о том, что люди были депортированы за предательство. Депортированных ингушей и чеченцев представляли предателями родины, объясняя этим чудовищные действия власти. Их обвиняли в сотрудничестве с нацистами, хотя там, откуда депортировали людей, на деле вообще не было немцев. Нацисты успели дойти до Малгобека, но и оттуда были отброшены", - сказала Макка Албогачиева корреспонденту "Кавказского узла".

Причиной распространения дезинформации Албогачиева считает тот факт, что архивы документов о депортации ингушей и чеченцев до сих пор закрыты. Историк отметила, что с началом депортации об ингушском народе в Средней Азии распространялись нелепые слухи. "Моя бабушка рассказывала, что в первый день после депортации местные жители забирали к себе изгнанных ингушей. К моей бабушке с дедушкой подошли местные жители, которые сказали, что могут забрать только женщину с детьми, но не мужчин. Свой отказ они объяснили тем, что ингушские мужчины - людоеды. Уже тогда там был такой миф, но после общения с ингушами местные жители перестали так думать", - сказала она.

Темой депортацией ингушей и ее последствий периодически спекулируют политики, обратила внимание Албогачиева. "Недавно в Ингушетии была Ксения Собчак, которая обещала поднять вопрос Пригородного района на федеральном уровне. Проблема Пригородного района и осетино-ингушский конфликт – это результат депортации. Эту проблему в своих интересах использовал также Борис Ельцин, который обещал вернуть ингушам Пригородный район и получил 100 процентов голосов населения Ингушетии", - добавила историк.

На встрече с избирателями в Назрани в конце января кандидат в президенты России Ксения Собчак пообещала "поднять вопрос Пригородного района на федеральном уровне", при условии, что участники встречи готовы голосовать за нее. Это обещание Собчак вызвало болезненную реакцию в Северной Осетии и напомнило о предвыборной поездке Бориса Ельцина на Кавказ весной 1991 года. Ельцин "пообещал ингушам на митинге обсудить вопрос о восстановлении Ингушской автономии в ВС РСФСР, а осетинам и терским казакам - сохранить существующие административные границы", говорится в материале "Визит Ельцина на Кавказ: путешествие дилетанта?", опубликованном 25 марта 1991 года газетой "Коммерсант".

Правда о депортации ингушского народа до сих пор замалчивается, считает публицист и политолог, бывший министр внешних связей, нацполитики, печати и информации Ингушетии Якуб Патиев.

"Архивы, к сожалению, закрыты, нельзя исследовать документы того времени. Сейчас идет сталинизация, поэтому пока нет надежды, что архивы откроют для исследователей. Это важно, потому что многие авторы распространяют неправдивую информацию о депортации ингушского народа, но когда специалисты начинают искать первоисточники этой информации, то оказывается, что первоисточника нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При том, что многие материалы остаются засекреченными, власти начали засекречивать те документы, которые были доступны специалистам еще 5-6 лет назад, указал Патиев.

22 февраля 2017 года, в канун 73-й годовщины депортации, депутаты Народного собрания Ингушетии единогласно приняли в первом чтении проект закона, запрещающего увековечивать память Иосифа Сталина в республике. После жалобы представителей КПРФ прокуратура Ингушетии предложила парламенту снять документ с дальнейшего рассмотрения, но парламентарии отказались, заявив, что готовы судиться с прокуратурой после принятия закона в окончательном чтении. Информации принятии законопроекта во втором и третьем чтениях на сайте парламента Ингушетии нет.

"Миф о якобы предательстве ингушей придуман для оправдания депортации 1944 года. Были большие спекуляции относительно цифр якобы предателей: например, в один и тот же день было издано два сообщения Ивана Серова для Берии. В одном говорится, что в 20 населенных пунктах Ингушетии численность бандитов составляет 540, а в другом сообщении в тех же населенных пунктах уже 6540 бандитов. Берия подписал на этом сообщении: "отличная справка". Подпись Берии уже о многом говорит", - рассказал публицист.

Якуб Патиев отметил, что действия Сталина в отношении ингушей последовательно оправдывались различными причинами. "Сначала обвинили сотрудничестве с немцами, хотя ингуши не могли сотрудничать с немцами, так как не видели ни одного немца. Потом говорилось, что ингуши сотрудничали с диверсантами, которые были сброшены в Ингушетию немцами, а позднее стали обвинять ингушей в дезертирстве. При том, что в армию было призвано 17 тысяч ингушей, число "дезертиров" достигало 60 тысяч", - удивляется Патиев.

По данным историков, массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку при Сталине широко практиковались, что подтверждается множеством документальных свидетельств, следует из справочного материала "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Автор монографий о депортации чеченцев и ингушей Марьям Яндиева считает, что замалчивание информации и искажение фактов и цифр продолжается по советской традиции. "Было выслано 137 тысяч ингушей, но эта цифра часто искажается, как искажается и количество погибших. Когда 1 января 1953 года посчитали численность народов Северного Кавказа, оказалось, что 50 660 ингушей погибли в ходе депортации. Это был невидимый миру холокост", - сказала Марьям Яндиева корреспонденту "Кавказского узла".

Яндиева посетовала, что действия властей не способствуют реабилитации депортированных, а молодежь знает о депортации ингушей лишь самые общие сведения. "Мы можем возлагать сколько угодно гвоздик на замечательные архитектурные сооружения, говорить правильные слова, но пока мы не уничтожим сталинское наследие, бессмысленно пытаться вернуть доброе имя депортированных. Это ахиллесова пята несостоявшегося демократического переустройства нашей страны", - добавила она.

Молодые ингуши затруднились назвать число жертв депортации

Корреспондент "Кавказского узла" опросил нескольких студентов, участвовавших в сегодняшнем мероприятии. Результаты опроса подтвердили слова Яндиевой - молодые люди не смогли назвать число депортированных и погибших в ходе депортации.

"Точных цифр не знаю, но знаю, что 70% ингушей было выслано в Среднюю Азию, а остальные ушли в горы. Все они смогли вернуться только после смерти Сталина", - сказал студент Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) Ислам Евлоев.

Другой студент МТУСИ Магомед Исмаилов рассказал, что депортация напрямую коснулась его семьи. "Мне рассказывали, как мои предки пытались выжить в Средней Азии после депортации, им там было очень трудно. Потом семья моего деда вернулась в родное село. Мы должны помнить их подвиг", - сказал Исмаилов, отметив, что ингуши не были предателями.

Он также не смог назвать, сколько именно ингушей было депортировано в 1944 году. "Я точную цифру назвать не могу, но практически все чеченцы и ингуши были высланы. Многие из них погибли", - сказал Магомед Исмаилов.

Ислам Цароев отметил, что его дед и брат деда воевали против нацистов, поэтому в заявления о массовом предательстве ингушей он никогда не верил. При этом он тоже не смог назвать цифры депортированных и погибших во время депортации ингушей.

23 февраля исполняется 74 года с начала сталинской депортации чеченцев и ингушей, но в Чечне эту памятную дату официально не отмечают. С 2011 года власти республики решили не проводить в этот день траурных мероприятий и отмечать общероссийский праздник - День защитника Отечества. День памяти и скорби народов Чечни с тех пор стал отмечаться 10 мая - эта дата связана с гибелью 9 мая 2004 года Ахмата-хаджи Кадырова, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник".