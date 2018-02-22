Дума Светлого Яра дистанцировалась от референдума об отстойнике отходов

22 февраля 2018, 18:44

Вопрос о референдуме на тему закрытия полигона жирных кислот в Волгоградской области не является вопросом местного значения, решили сегодня депутаты гордумы Светлого Яра. Представитель инициативной группы горожан пожаловалась, что активисты не были допущены на заседание.

Как писал "Кавказский узел", 26 января инициативная группа жителей Светлого Яра обратилась в территориальную избирательную комиссию района с ходатайством о проведении референдума по вопросу закрытия полигона жирных кислот.

В июле 2017 года началась ликвидация свалки в Кировском районе Волгограда. Работы должны завершиться к чемпионату мира по футболу. Отходы вывозят на пруд-накопитель синтетических жирных кислот в Светлоярский район, однако жители района опасаются экологического вреда, несмотря на заверения властей о безопасной технологии утилизации отходов. 16 января светлоярцы подали иск в Центральный райсуд Волгограда с требованием признать соответствующее заключение государственной экологической экспертизы незаконным.

Большинство депутатов гордумы Светлоярского городского поселения проголосовали сегодня за то, что выносимый на референдум вопрос не является вопросом местного значения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава Светлого Яра Вячеслав Фадеев.

"Это не значит, что эти депутаты выступают против референдума. Дума рассматривала вопрос о соответствии темы референдума нормам законодательства о местном референдуме. Все согласны, что ситуация напряженная, но это вопрос не местного значения", - подчеркнул он.



По словам Фадеева, на заседании присутствовал прокурор района и председатель районной ТИК.

"Было 11 депутатов, двое проголосовали "за", в том числе я, один человек воздержался, 8 человек голосовали за то, что вопрос референдума не является компетенцией местных властей. Прокурор в своей речи пояснил, что депутаты могут голосовать как за, так и против", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" депутат Светлоярской гордумы Анатолий Арчаков.

Бондаренко: инициативную группу не уведомили о заседании

О том, что не смогла попасть на заседание гордумы, заявила член инициативной группы жителей Светлого Яра Елена Бондаренко.

"Я являюсь лицом, которое уполномочено действовать от имени инициативной группы по референдуму, но нас не информировали, что будет заседание. Мы об этом узнали от депутатов, которых пригласили. Я пришла за полчаса, попала в здание, но потом сидела и ждала в коридоре. Вместе со мной было человек пять, которые также хотели попасть на заседание. Но нас туда не пустили, двери закрыли. Минут через 10 вышла секретарь и сказала, что депутаты проголосовали, что заседание будет закрытым и все могут быть свободны", - пояснила она.

По словам Бондаренко, вопрос о референдуме был предусмотрен в предыдущем уставе городского поселения. "Только никто не знал, что устав переписали. Юридических нарушений нет. Нам отказали потому, что население Светлого Яра не может решать такие вопросы", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы.

По ее словам, когда инициативная группа готовила документы, информации о новом уставе не было. "Теперь мы будем ждать решения думы. Дума должна оформить постановление и передать в ТИК, чтобы она дала нам ответ. Будем думать, что делать дальше", - отметила она.



"В течение 15 дней комиссия примет решение о регистрации либо отказе в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума", - отметил в свою очередь председатель ТИК Светлоярского района Арам Малхасян.

Завгороднева: светлоярцы добились соблюдения правил перевозки мусора



Машины продолжают возить мусор с кировской свалки в Светлый Яр, однако светлоярцы добились того, что их стали накрывать тентами, заявила местная жительница Ольга Завгороднева.



"Машины начали накрывать тентами, и мусор перестал разлетаться. Мы также добились огласки проблемы, нашли массу нарушений, в Москве об этом знают, проверкой сейчас занимается областная прокуратура", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, 21 февраля вопрос ликвидации пруда-накопителя обсуждался на Экосовете при Волгоградской областной думе. "Там поднимался вопрос в том числе и о том, что к пруду с трассы должна вести дорога из плит. Этой дороги нет, мы на это жалуемся уже два месяца, из-за этого грязь и аварии", - заявила она.



На Экосовете 21 февраля дали чуть-чуть полистать проект ликвидации пруда, рассказал житель Светлого Яра Александр Афонин. "Я хотел бы кое-что посчитать на калькуляторе, но не смог. В течение 10-15 минут проект изучить невозможно. В нем много приложений, ни одного я не увидел", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" житель Светлого Яра.

По словам Афонина, несколько его знакомых жителей Светлого Яра не смогли сегодня посетить заседание гордумы, поскольку оно было закрытым.

Облдума Волгоградской области рапортовала о контроле ликвидации пруда-накопителя в Светлом Яре



Обращения граждан по ликвидации пруда-накопителя в Светлоярском районе рассматривались на заседании временной рабочей группы Экологического совета при Волгоградской областной думе, сообщила сегодня пресс-служба Волгоградской областной думы.



"Для обеспечения общественного контроля за проводимыми работами 26 января было подписано соглашение о сотрудничестве между Экосоветом и компанией, которая занимается ликвидацией пруда-накопителя синтетических жирных кислот. Это первое соглашение такого рода, заключенное между хозяйствующим субъектом и Экологическим советом. В соответствии с договоренностью, предприятие предоставило в Экосовет сведения о ходе проведения работ по ликвидации пруда-накопителя и документы", - отмечается в сообщении на сайте Волгоградской областной думы.

По данным пресс-службы облдумы, 21 февраля представители фирмы ответили на вопросы членов Экосовета и активистов, вошедших в состав рабочей группы.

"По данным подрядчика, сейчас пруд-накопитель уже на две трети засыпан вывезенными с кировской свалки твердыми отходами. По завершении этого этапа работ будет произведена отсыпка защитного слоя из смеси сорбентов и грунта. Необходимые для этого сорбенты будут завезены из Каменного Яра Астраханской области. Состояние воздуха, почвы и грунтовых вод на объекте отслеживается Роспотребнадзором и специализированными организациями, с которыми заключены соответствующие договоры", - отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" писал, что прокуратура нашла нарушения при ликвидации свалки в Волгограде. При этом глава областного отделения "Зеленого патруля" отметил, что вывоз мусора на другие полигоны также вызвал бы протесты и проблемы с экологией.