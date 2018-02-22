Астраханец обвинен в хищении 28 миллионов из бюджета

22 февраля 2018, 17:39

Передано в суд дело жителя Астрахани, обвиненного в мошенничестве при поставках оборудования по госпрограмме "Чистая вода", сообщило сегодня следствие.

Об этой программе мужчина узнал, находясь в тюрьме. Однако ему через близких знакомых удалось создать фирму и заключить договоры с подрядчиками, которые уже принимали в ней участие. Фирма поставила подрядчикам оборудование, которое значилось в документах водоочистным, но в действительности таковым не было, считают следователи.

Ущерб, нанесенный заключенным государственному бюджету, следствие оценивает в 28 миллионов рублей. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере), дело передано в суд, сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление СКР по Астраханской области.

Комментариев от обвиняемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что суд признал бывшего министра ЖКХ Астраханской области Виктора Яковлева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при реконструкции очистных сооружений, которое также велось в рамках программы "Чистая вода". Яковлев приговорен к двум годам и месяцу колонии.