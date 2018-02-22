СПЧ отчитался о встрече с матерями пропавших дагестанцев

22 февраля 2018, 13:42

Члены президентского Совета по правам человека 21 февраля встретились с жителями городов Дагестана, которые пожаловались на хаотичную застройку в Махачкале и безуспешные попытки выяснить судьбу пропавших родственников.

Как писал "Кавказский узел", Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека 20-22 февраля проводит выездное заседание в Дагестане. 20 февраля члены СПЧ встретились с дагестанскими журналистами. Участники встречи предложили приравнять нападения на журналистов к нападениям на общественных деятелей.

Более 500 махачкалинцев обратились 20 и 21 февраля к членам СПЧ. По словам зампредседателя Совета Евгения Боброва, большая часть жалоб поступила от дольщиков многоквартирных домов. Он уточнил, что лично посетил места "градостроительных и земельных конфликтов" и "выявил серьезные нарушения", например, оборудование пожарного выхода в одном из зданий.

"Есть целый комплекс из десятков многоэтажек, стоящих друг от друга на расстоянии всего 4-5 метров без дворов, парковок и детских площадок", - сказал Евгений Бобров.

По его словам, "детальные предложения" СПЧ позже отразит в своих рекомендациях, но "уже сейчас ясно, что правоохранительные и контрольные органы длительное время покрывали незаконные действия должностных лиц", говорится в сообщении, размещенном 21 февраля на сайте Совета.

Председатель СПЧ Михаил Федотов 21 февраля побывал в Хасавюрте. По данным пресс-службы Совета, к нему обратились несколько десятков человек.

"Разговор касался самых разных проблем. От житейских до проблем, связанных с пропажей людей. Пришли дагестанские матери, чьи сыновья пропали без вести и, как они предполагают, были похищены в 2016 году. Присутствующий на приеме представитель СУ СКР по Республике Дагестан дал информацию о ходе расследования данного уголовного дела. В свою очередь, я подчеркнул, что Совет тоже держит его на контроле", - процитировал Михаила Федотова сайт СПЧ.

В октябре 2016 года родственники пропавших без вести жителей Дагестана провели в Хасавюрте и Махачкале акции протеста, требуя от властей ответов о судьбе своих близких. После этого матери пропавших дагестанцев объединились в общественное движение "Сердце матери" с целью противодействовать практике похищений и внесудебных казней. 9 февраля около 20 женщин пришли на акцию в Махачкале, требуя встречи с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым и находившимся в республике главой СКР Александром Бастрыкиным, но не смогли добиться встречи с ними.

В Дербенте к членам СПЧ обратились более 100 человек. "Основные проблемы были связаны с жильем, пенсиями, инвалидностью. Много жалоб на суды, были обращения, связанные с работой правоохранительных органов", говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Совета.