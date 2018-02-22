Amnesty International указала на особенности нарушения прав человека на Северном Кавказе

22 февраля 2018, 13:31

Преследование религиозных меньшинств и разгоны оппозиционных митингов по всей России, незаконные задержания и пытки в регионах Северного Кавказа, а в Чечне еще и притеснения геев упомянуты в опубликованном сегодня докладе Amnesty International о соблюдении прав человека в мире.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе 2018 года другая международная правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала свой всемирный доклад, в котором в отдельной главе раздела, посвященного России, также упомянула преследование геев и массовую казнь предполагаемых боевиков в Чечне.

Amnesty International обеспокоена нарушениями прав человека на Северном Кавказе

Доклад Amnesty International 2017/18, опубликованный сегодня на сайте организации, фиксирует ситуацию с правами человека в мире в 2017 году. Правозащитники констатировали, что 2017 год демонстрирует «подрыв самой системы защиты прав человека». Они указывают, что впервые за долгое время серьезные проблемы в этой сфере появились у тех стран, которые всегда называли себя гарантами демократии и законности: США, Австралии и государств Западной Европы.

В России среди существенных проблем в области правозащиты указаны давление на оппозицию и притеснения религиозных меньшинств и ЛГБТ.

В разделе «Права лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов» части доклада, посвященной России, Amnesty International ссылается на публикации в «Новой газете» о массовых задержаниях и убийствах в Чечне мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Их пытали и подвергали жестокому обращению в тайных тюрьмах, несколько из них были убиты. По словам тех, кому удалось бежать, это была кампания насилия, скоординированная властями. Как утверждают очевидцы, нескольких пленников убили, и ещё нескольких передали родственникам, чтобы те, согласно местным «традициям», убили их «во имя чести», - отмечается в докладе.

Правозащитники указывают, что федеральные следственные органы медленно реагировали на эти сообщения, и по состоянию на конец 2017 года так и не было известно о возбуждении дела.

Российская ЛГБТ-сеть, открывшая после публикаций о преследовании геев из Чечни программу эвакуации, организовала к концу 2017 года выезд 106 человек в шесть стран, сообщила 27 декабря "Новая газета". Издание опубликовало рассказы одиннадцати геев из Чечни, которые уже покинули республику. Согласно докладу, подготовленному "Российской ЛГБТ-сетью" и спецкорром "Новой газеты" Еленой Милашиной, в Чечне прошли три волны задержаний геев. Доклад основан на показаниях жителей республики, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет". Публикации о преследовании геев вызвали резкую реакцию властей Чечни, которые заявили, что в республике геев нет.

Отдельный раздел доклада в российской части посвящен Северному Кавказу, и в нем также заостряется внимание на ситуации в Чечне.

«С Северного Кавказа не прекращали поступать сообщения о серьёзных нарушениях прав человека, включая насильственные исчезновения, незаконные задержания, пытки, жестокое обращение с задержанными и внесудебные расправы. Ситуация в Чечне продолжала ухудшаться. Прошлые жестокие нападения на правозащитников в Чечне оставались безнаказанными», - отмечают правозащитники.

Из публикаций в «Новой газете» стало известно о казни в ночь на 26 января 2017 года не менее 27 человек, задержанных в связи с нападением на полицейских в Грозном в декабре 2016-го.

В числе нарушений прав человека, относящихся ко всей России, Amnesty International назвала разгоны митингов оппозиционеров, в том числе и сторонников Навального, а также решение Верховного суда о признании экстремистской организации «Свидетели Иеговы», запретившее ее деятельность, а также деятельность отделений организаций на территории России.

После запрета организации против верующих Свидетелей Иеговы* могут возбуждаться уголовные дела за нарушения антиэкстремистского законодательства, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?". Также "Кавказский узел" проанализировал, чем привлекает активистов работа в штабах Алексея Навального на юге России, об этом рассказывается в материале "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". С новостями о протестах сторонников оппозиционера на юге России можно ознакомиться на странице "Акции Навального".

Правозащитники констатировали ухудшение ситуации в России

Российское отделение Amnesty International представило ежегодный доклад организации сегодня на сцене столичного Театра.doc.

В 2017 году ситуация с правами человека в России ухудшилась, констатировала на презентации исследователь организации Анастасия Ковалевская, также указав на ситуацию на Северном Кавказе и в частности на скандал с информацией о притеснениях геев в Чечне.

«Права ЛГБТ в России под прессингом не первый год, но 2017 год показал, что в ряде регионов для этих людей не обеспечено даже право на жизнь — самое фундаментальное и базовое», - сказала Анастасия Ковалевская.

Впрочем, подчеркнула она, были и хорошие новости. Среди таких новостей было названо закрытие уголовного дела в отношении новочеркасской правозащитницы, главы Фонда содействия развитию гражданского общества и правам человека "Женщина Дона" Валентины Череватенко, возбужденное по статье о злостном неисполнении закона об иностранных агентах. Оно было прекращено за отсутствием состава преступления.

«Однако все эти случаи не говорят о системных изменениях к лучшему», - заявила Анастасия Ковалевская, слова которой приводит «Коммерсант».

В Госдуме называют доклад Amnesty International «политизированным», отмечает газеты, ссылаясь на слова депутата российского парламента из фракции ЛДПР Ярослава Нилова. Он назвал доклад правозащитной организации «как всегда, политизированным». По мнению Нилова, он будет использоваться «для создания в мире определенного отношения к России и другим странам». «Права человека нарушались, нарушаются и будут нарушаться всегда,— добавил парламентарий.— Видимо, это является импульсом движения цивилизационного развития».

Нилов посоветовал правозащитникам обратить внимание на «более насущные для нас нарушения прав, чем абстрактные рассказы про Чечню». «Вот, например, в Москве не убирают снег и эвакуируют машины - вот это настоящее нарушение прав», - привел депутат пример.

*Организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена по решению суда.