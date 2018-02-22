Житель Краснодара заподозрен в пропаганде экстремистской организации

22 февраля 2018, 14:01

Участник экстремистского объединения "Духовно-родовая Держава Русь"* пытался завербовать учеников колледжа в ряды запрещенной организации, полагают следователи.

По версии следствия, 66-летний мужчина 24 января 2017 года от лица объединения "Духовно-Родовая Держава Русь"* провел выступление перед сотрудниками библиотеки и учащимися колледжа. Следователи усмотрели в выступлении пропаганду деятельности запрещенного объединения "с целью вербовки новых участников".

Праворадикальная неоязыческая организация "Духовно-родовая держава "Русь"* пропагандирует отделение и независимость от Российской Федерации и вынесение смертных приговоров ряду российских госчиновников. В апреле 2011 года решением Московского областного суда она была признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации. Местное отделение этой организация - "Рада земли Кубанской Духовно-родовой державы "Русь""* - также признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена судом.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об участии в экстремистской организации (ч.2 ст.282.2 УК РФ), сообщается сегодня на сайте следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2017 года Краснодарский краевой суд подтвердил приговор троим жителям Староминского района Кубани, осужденным за участие в экстремистском объединении "Духовно-родовая Держава Русь"*. Двое из них были приговорены к пяти месяцам колонии-поселения, а один - к пяти месяцам условно.

* - организация признана экстремистской и запрещена в России судом.