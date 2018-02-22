Оружие и боеприпасы найдены в доме жителя Таганрога

22 февраля 2018, 12:42

Силовики нашли при обыске в доме жителя Таганрога Ростовской области два автомата Калашникова, 36 гранат, осветительные ракеты и более 1,5 тысячи патронов, сообщили в МВД.

Обыск проходил в частном доме 55-летнего местного жителя.

"Полицейские обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства. Среди изъятого арсенала более полутора тысяч патронов разного калибра, 36 гранат, два автомата Калашникова, газовый пистолет, осветительные ракеты, а также комплектующие части к огнестрельному оружию", - цитирует сегодня источник в управлении на транспорте МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу РИА "Новости".

По данным ведомства, найденные оружие и боеприпасы пригодны для использования. Правоохранительные органы начали расследование по статьям о незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств (ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Санкции данных статьей предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы, проинформировали в МВД.

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе этого года за хранение оружия и боеприпасов был арестован житель Кабардино-Балкарии. При обыске у него были найдены ручная осколочная граната и патроны, а также заржавевшая винтовка, сообщило МВД.