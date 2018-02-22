Суд обязал чиновников привести в порядок дорогу в дагестанском поселке

22 февраля 2018, 11:46

Суд согласился с требованием прокуратуры обязать администрацию поселка Шамилькала привести дорогу в надлежащее состояние, сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

По данным ведомства, участки дороги вблизи школы, детского сада и парка в поселке Шамилькала находятся в неудовлетворительном состоянии. На них отсутствуют горизонтальная дорожная разметка, светофоры, тротуары, удерживающие пешеходные ограждения, дорожные знаки об ограничении скорости и о наличии пешеходного перехода, рассказали в прокуратуре.

Ведомство направило в суд иск об обязании администрации поселка привести дорожное покрытие в соответствие с требованиями законодательства о безопасности дорожного движения и устранить другие выявленные нарушения. Унцукульский районный суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме, сообщается сегодня на сайте прокуратуры Дагестана.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе 2017 года жители села Кабир-Казмаляр Магарамкентского района Дагестана потребовали заасфальтировать главную сельскую дорогу, ведущую к границе с Азербайджаном.