Поселок городского типа Шамилькала - районный центр МР "Унцукульский район" РД. Фото Аль-Гимравий - https://ru.wikipedia.org/wiki/Шамилькала

22 февраля 2018, 11:46

Суд обязал чиновников привести в порядок дорогу в дагестанском поселке

Суд согласился с требованием прокуратуры обязать администрацию поселка Шамилькала привести дорогу в надлежащее состояние, сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

По данным ведомства, участки дороги вблизи школы, детского сада и парка в поселке Шамилькала находятся в неудовлетворительном состоянии. На них отсутствуют горизонтальная дорожная разметка, светофоры, тротуары, удерживающие пешеходные ограждения, дорожные знаки об ограничении скорости и о наличии пешеходного перехода, рассказали в прокуратуре.

Ведомство направило в суд иск об обязании администрации поселка привести дорожное покрытие в соответствие с требованиями законодательства о безопасности дорожного движения и устранить другие выявленные нарушения. Унцукульский районный суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме, сообщается сегодня на сайте прокуратуры Дагестана.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе 2017 года жители села Кабир-Казмаляр Магарамкентского района Дагестана потребовали заасфальтировать главную сельскую дорогу, ведущую к границе с Азербайджаном.

Примечание:

"Дорога расчищена в Дагестане после обрушения моста", "34 махачкалинские улицы вошли в программу ремонта по федеральному гранту", "Активисты "Народного фронта" констатировали низкое качество ремонта дорог Махачкалы".

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