22 февраля 2018, 10:54

Прокуратура Чечни опровергла версию об угрозах журналистам

Надзорное ведомство после проверки не подтвердило факт публичных призывов к расправе над журналистами "Новой газеты", опубликовавшей материалы о преследовании геев в Чечне, сообщили сегодня правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля 2017 года "Новая газета" опубликовала заявление о том, что советник главы Чечни и чеченские богословы открыто призывают к насилию в отношении журналистов издания после публикации материалов о преследовании геев в республике. В ответ на высказывания главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова в поддержку коллег из "Новой газеты" муфтий Чечни Салах Межиев и депутат Госдумы от республики Шамсаил Саралиев пообещали, что журналистов настигнет возмездие.

Международная правозащитная организация Amnesty International после сообщений об угрозах в адрес журналистов "Новой газеты" и "Эха Москвы" направила в государственные органы письма с требованием расследовать факт угроз, сообщила на брифинге в Москве исследователь Amnesty International Анастасия Ковалевская.

"На днях мы получили ответ из прокуратуры Чеченской республики, в котором говорится: "Проверили высказывания об угрозах, считаем, что публичных заявлений, призывающих к расправе над журналистами "Новой газеты" и "Эха Москвы", не было установлено", - приводит сегодня слова Ковалевской РИА "Новости".

Напомним, что согласно докладу, подготовленному "Российской ЛГБТ-сетью" и спецкорром "Новой газеты" Еленой Милашиной, в Чечне прошли три волны задержаний геев. Доклад основан на показаниях жителей республики, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет". Публикации о преследовании геев вызвали резкую реакцию властей Чечни, которые заявили, что в республике геев нет.

Примечание:

"Сбор средств для эвакуации геев из Чечни начался в Финляндии и Швеции", "Петиция в защиту геев в Чечне собрала более 145 тысяч подписей", "Франция потребовала от России защитить права представителей секс-меньшинств в Чечне".

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