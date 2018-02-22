Пострадавшим в Кизляре переданы пожертвования дагестанцев

22 февраля 2018, 07:59

Семьи погибших и раненых прихожан храма в Кизляре получили деньги, собранные местными предприятиями и жителями Дагестана, сообщили священнослужители.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля 22-летний Халил Халилов расстрелял людей возле храма в Кизляре. Погибли пять женщин, четыре человека остаются в больнице. Сам нападавший был убит. 20 февраля было объявлено в Кизляре днем траура, в этот день прошли похороны погибших женщин.

Расстрел в Кизляре стал первым в 2018 году инцидентом в Дагестане, ответственность за который взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство". Халилов был "одиноким волком" и не связан напрямую с террористической организацией, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Семьям погибших и пострадавших переданы деньги, собранные благотворительным фондом Дагестана, предприятиями и жителями республики, рассказал 21 февраля секретарь Махачкалинской епархии иеромонах Иоанн (Анисимов).

"Правительство Дагестана и благотворительный фонд республики уже вчера [20 февраля] передали пожертвования для семей погибших и раненых... Приходят люди, которые хотели бы поддержать и помочь семьям пострадавших", - привело его слова ТАСС.

По словам настоятеля храма Павла Каликина, помощь семьям жертв нападения оказали и кизлярские предприятия, в частности, электромеханический и коньячный заводы.

"Приезжали также и представители Духовного управления мусульман Дагестана в день похорон и тоже оказали помощь. Администрация города и района взяли на себя организацию похорон", – процитировало 21 февраля Павла Каликина "Лезги-газет".

Сумму собранных пожертвований священнослужители не уточнили.

Напомним, что дагестанские православные назвали нападение провокацией, которая не заставит христиан уезжать из республики.