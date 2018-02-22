Обманутым дольщикам в Новороссийске представлен новый инвестор

22 февраля 2018, 05:21

Новый инвестор предложил свои услуги по достройке объектов строительной фирмы "Кубаньжилстрой" в Новороссийске, чей генеральный директор заключен под стражу по подозрению в растрате.

Как писал "Кавказский узел", 19 января суд постановил заключить под стражу генерального директора "Кубаньжилстроя", который обвиняется в растрате 221 миллиона рублей, вложенных дольщиками в Новороссийске, и невыплате зарплаты 30 подчиненным.

4 декабря 2017 года депутат гордумы Новороссийска, руководящий двумя коммерческими фирмами, был заподозрен в невыплате зарплаты 30 сотрудникам ООО "Кубаньжилстрой" и архитектору ООО "МПИ Кама-проект". 28 декабря 2017 года он был арестован.

21 февраля вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко встретился с обманутыми дольщиками строительной компании «Кубаньжилстрой» ("КЖС"), передает корреспондент "Кавказского узла".

На встрече в городской администрации Андрей Алексеенко отметил, что из Новороссийска поступает много жалоб губернатору Вениамину Кондратьеву на бездействие местных властей по поиску нового инвестора.

Администрация города не выполнила ни одного из данных обещаний, заявили на встрече дольщики.

На встрече дольщикам и вице-губернатору был представлен новый инвестор. Достроить проблемные объекты согласились представители компании «Неометрия», сообщил исполняющий обязанности генерального директора компании «КЖС» Андрей Россолов.

"Компания предложила свои услуги по строительству объектов «КЖС» на условиях получения участка на ЖК «Адмирал». Уже завтра мы начнем с ними работать по вопросу регулирования всех спорных моментов. Они готовы зайти на все недостроенные объекты", - цитирует Россолова «Блокнот-Новороссийск»

Городские власти на встрече с дольщиками пообещали рассмотреть вопрос с выделением пустующего участка рядом с жилым комплексом «Адмирал». Андрей Алексеенко потребовал от мэра Новороссийска Игоря Дяченко ежемесячно отчитываться о ходе строительства.

5 февраля Краснодарский краевой суд продлил срок содержания Канаева под стражей до 5 апреля 2018 года, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе прокуратуры. В Следственном комитете России по Краснодарскому краю от комментариев по расследованию уголовного дела отказались.

В соответствии с пунктом 5 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» полномочия депутата прекращаются досрочно в случае вступления в силу в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда, сообщил в ответе на запрос «Кавказского узла» председатель думы Новороссийска Александр Шаталов.

«В Думе Новороссийска отсутствует информация о вступлении в законную силу обвинительного приговора суда», - говорится в ответе Шаталова.

Квартиры в жилых комплексах "Кубаньжилстроя" приобрели полторы тысячи человек

По словам представителей инициативной группы дольщиков «Кубаньжилстроя», в то время, когда они приобретали квартиры, ни у кого не возникало сомнения в порядочности руководства компании.

Компания «КЖС» строила в Новороссийске жилые комплексы: «Посейдон-1», «Посейдон-2», «Одиссей», «Суворовский», «Суджук-Кале», сообщается на официальном сайте компании.

По словам активистов инициативной группы, квартиры в жилых комплексах «КЖС» приобрели полторы тысячи человек.

Единичные жалобы на застройщика Канаева за невыполнение обязательств по договорам стали поступать еще в 2015 году, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель инициативной группы, которая представилась Снежаной.

«Застройщик обижен на нас, потому что мы начали бить тревогу, когда у него вроде бы все было хорошо, но проблемы уже начались. Дольщики жаловались в Стройнадзор, в суд обращались за неустойкой», - рассказала женщина.

По ее словам, серьезные проблемы у застройщика начались в 2016 году, с тех пор на строительных площадках работа фактически остановлена, из шести секторов жилого комплекса «Одиссей» готовы три, в них живут люди, остальные почти достроены, но к ним не проведены коммуникации. Наиболее проблемные стройки, по ее словам, это «Посейдон-1» и «Посейдон-2».

«Из восьми секций «Посейдона-1» сдана одна, но жить там невозможно - нет воды, перебои с электроэнергией, поскольку «Кубаньжилстрой» задолжала сетевой компании за свет», - рассказала женщина. По ее словам, во второй и третьей секциях жилого комплекса осталось сделать внутреннюю отделку и проложить коммуникации, в секциях с шестой по восьмую построены полтора этажа, которые планировалось отдать по коммерческие помещения. Предполагалось, что «Посейдон-2» будет состоять из шести секций, три из них доведены до седьмого этажа, утверждает женщина.

«Строительство четырех секций не началось. У меня квартира как раз на седьмом этаже в этом жилом комплексе», - сказала представитель инициативной группы.

По данным дольщиков, в жилых комплексах было продано 1,5 тысячи квартир. Строительство жилого комплекса «Суджук кале» продолжается, в мае 2017 года было подписано инвестиционное соглашение со строительной компанией «Акстрой», утверждают они. Инвесторы пообещали, что первый корпус сдадут в ноябре 2018 года, а все остальные до конца 2020 года.

«Была договоренность, что инвестор достраивает жилой комплекс в том случае, если ему отдают участок, где «Кубаньжилстрой» не успел ничего построить. Сейчас из-за уголовного дела на все участки наложен арест», - заявила представитель инициативной группы.

По ее словам, инвестор и дольщики просят либо снять арест с этого участка, либо сделать администрацию города гарантом того, что после всех разбирательств инвестор получит земельный участок. Однако городские власти отказались от любых гарантий, и инвестор, в свою очередь, отказался от планов по достройке домов. На официальный запрос «Кавказского узла» с просьбой опровергнуть или подтвердить слова дольщиков администрация Новороссийска не ответила.

Генеральный директор компании «Акстрой» Зейрали Байтаров подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что его компания не получила никаких гарантий от городских властей по выделению участка, кроме того, следственный комитет отказался снять арест с земельного участка, на котором строиться жилой комплекс «Суджук Кале». В таком случае этот объект не может принести коммерческой выгоды компании, заявил Байтаров.

Люди не всегда осознают, что, вкладывая деньги в долевое строительство, они фактически инвестируют в строительный бизнес, а значит, разделяют с застройщиком его риски, говорится в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

От действий застройщика пострадали и предприниматели

Жительница Иркутска Марина Федорова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что планировала вместе с семьей переселиться поближе к морю и все вырученные от продажи недвижимости в Сибири деньги вложила в строительство квартиры в «Посейдоне – 2». Сейчас живет в съемном жилье вместе с детьми и внуками.

«Мы так и остались в Иркутске, нам некуда в Новороссийск ехать. Когда покупали, выясняли про застройщика все, обращались в администрацию города, нас успокоили, что человек уважаемый, депутат. В результате обманутые дольщики по всей России», - сообщила Федорова. По ее словам, среди дольщиков «Кубаньжилстроя» жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири, Дальнего Востока, они общаются в группе в соцсети.

«Мы не можем позволить себе ездить на бесконечные встречи с администрацией, очень далеко и дорого. На это и рассчитано, наверное, что многие не приедут и отчаются», - говорит женщина.

Кроме дольщиков от действий компании «Кубаньжилстрой» пострадали предприниматели, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» сообщила представитель стоматологической клиники Юлия. По ее словам, на месте жилого комплекса «Посейдон-1» находилось здание старого фонда, которое принадлежало предпринимателям, а землю под ним они арендовали.

«В договоре у нас сказано, что мы уходим на полтора года, а потом получаем помещение в новом доме. Сняли здание с кадастра, права передали Канаеву. Теперь что дальше с нами будет, не знаем. Мы вроде и не дольщики», - сообщила женщина, по ее словам, помещение под клинику они вынуждены снимать.