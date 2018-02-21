Васильев призвал провести в Дагестане честные выборы

21 февраля 2018, 23:59

Представители парламентских и непарламентских партий в Дагестане должны объединить усилия для проведения честных и прозрачных выборов президента России, заявил врио главы республики на встрече с лидерами региональных отделений политических сил.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля оппозиционный политик Алексей Навальный призвал жителей Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии понаблюдать за ходом президентских выборов. По словам Навального, неизменно высокие проценты явки в отдельных регионах стали поводом для "унизительных шуток". Политик привел в пример шутку о "честных выборах в Махачкале".

На сегодняшней встрече с лидерами партий в Махачкале врио главы Дагестана Владимир Васильев указал, что республика "стоит на пороге нового этапа развития", указав на "большую работу по обновлению кадров", сообщило РИА "Дагестан".

Московские следователи и прокуроры с января проверяют сведения о коррупции чиновников и силовиков в Дагестане, проверки сопровождаются задержаниями и арестами. Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

После призыва Васильева достойно провести в Дагестане президентские выборы, участники встречи затронули тему явки избирателей. Они отметили, что в последние годы люди перестали ходить на выборы, полагая, что их голос ничего не изменит.

Васильев заверил, что "в этот раз такого не будет", поскольку "каждый гражданин сможет определиться и отдать свой голос за достойного, по его мнению, кандидата в президенты", говорится в публикации издания.

"Кавказский узел" писал, что по итогам выборов в 2016 году Дагестан вошел в пятерку регионов, где была зафиксирована самая высокая явка избирателей - 88,1%.