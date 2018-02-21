21 февраля 2018, 23:55
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта не выявил нарушений
Миссия ОБСЕ по итогам сегодняшнего мониторинга сделала вывод об отсутствии нарушений режима прекращения огня сторонами карабахского конфликта, сообщило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", сегодня утром Азербайджан заявил о 122 обстрелах своих позиций за минувшие сутки.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако обстрелы в зоне конфликта с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".
Сегодняшний мониторинг был проведен миссией ОБСЕ на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Газахского района, сообщило на своем сайте Минобороны Азербайджана. Никаких инцидентов зафиксировано не было, отмечается в сообщении.
При этом сегодня азербайджанские военные перехватили на Физулинском направлении фронта квадрокоптер Вооруженных сил Армении, утверждает Министерство обороны Азербайджана.
На сайтах Минобороны Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 23:40 мск, не было комментариев относительно данных заявлений азербайджанской стороны.
Напомним, что прошлый мониторинг ОБСЕ, который состоялся в зоне конфликта 6 февраля, также не выявил нарушений. Однако 11 февраля сопредседатели Минской группы ОБСЕ выразили озабоченность гибелью людей на линии соприкосновения и призвали Армению и Азербайджан снизить напряженность в зоне конфликта.
"Кавказский узел" публикует материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".