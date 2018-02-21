Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта не выявил нарушений

21 февраля 2018, 23:55

Миссия ОБСЕ по итогам сегодняшнего мониторинга сделала вывод об отсутствии нарушений режима прекращения огня сторонами карабахского конфликта, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром Азербайджан заявил о 122 обстрелах своих позиций за минувшие сутки.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако обстрелы в зоне конфликта с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Сегодняшний мониторинг был проведен миссией ОБСЕ на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Газахского района, сообщило на своем сайте Минобороны Азербайджана. Никаких инцидентов зафиксировано не было, отмечается в сообщении.

При этом сегодня азербайджанские военные перехватили на Физулинском направлении фронта квадрокоптер Вооруженных сил Армении, утверждает Министерство обороны Азербайджана.

На сайтах Минобороны Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 23:40 мск, не было комментариев относительно данных заявлений азербайджанской стороны.

Напомним, что прошлый мониторинг ОБСЕ, который состоялся в зоне конфликта 6 февраля, также не выявил нарушений. Однако 11 февраля сопредседатели Минской группы ОБСЕ выразили озабоченность гибелью людей на линии соприкосновения и призвали Армению и Азербайджан снизить напряженность в зоне конфликта.

"Кавказский узел" публикует материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".