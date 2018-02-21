21 февраля 2018, 23:05

Саакашвили запрещен въезд на Украину

Погранслужба Украины запретила бывшему президенту Грузии въезжать в страну в течение трех лет.

Как писал "Кавказский узел", 11 февраля миграционная служба Украины подписала пакет документов о депортации Саакашвили и выслала его в Польшу. Выдворение Саакашвили будет обжаловано и в украинском суде, жалоба отправлена и в ЕСПЧ, заявил адвокат Саакашвили Роман Чернолуцкий.

Комментарий Михаила Саакашвили на решение о запрете ему въезда на Украину, https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/1858195257544180

Начальник Мостинского пограничного отряда за незаконное пересечение Михаилом Саакашвили границы запретил ему въезжать в Украину до 13 февраля 2021 года, говорится в письме Погранслужбы Украины адвокату Павлу Богомазову, опубликованном сегодня Михаилом Саакашвили на его странице в Facebook.

"Со мной или без меня, этой власти уже пришел конец, а я вернусь домой в Украину уже совсем скоро. Намного, намного раньше, чем через три года", - прокомментировал запрет Михаил Саакашвили. Относительно того, что запрет на въезд вынесен начальником погранторяда, Саакашвили предложил "называть вещи своими именами".

26 июля 2017 года Михаил Саакашвили был лишен гражданства Украины, но 10 сентября ему удалось вернуться в страну, прорвавшись вместе с соратниками через границу с Польшей. МВД начало следствие по ст.332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Соглашение о реадмиссии, заключенное между Украиной и Евросоюзом, предполагает, что нелегальный мигрант может быть возвращен в ту страну, из которой он незаконно прибыл на территорию другого государства.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян подтвердил трехлетний запрет на въезд в страну для Михаила Саакашвили. "Это решение командира Мостинского отряда, на участке которого в сентябре Михаил Саакашвили незаконно пересек линию государственной границы. Собственно, это его полномочия, и он принимает такое решение по другим нарушителям государственной границы", - пояснил Слободян.

Напомним, что Главная прокуратура Грузии добивается экстрадиции Саакашвили, обвиненного на родине в ряде преступлений. Политологи, опрошенные "Кавказским узлом", считают, что экстрадиция Саакашвили и суд над ним в Грузии вызовут массовые протесты и нежелательный для грузинских властей международный резонанс. О том, что может угрожать бывшему президенту Грузии, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Грозит ли Саакашвили тюрьма или высылка из Украины?".

На "Кавказском узле" можно также ознакомиться с биографией Михаила Саакашвили, а с новостями о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь в регионах юга России и странах Южного Кавказа - на тематической странице "Кавказского узла" "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Презентация книги Саакашвили в Ереване отменена повторно", "Политологи заявили об обострении отношений президента Грузии с правящей партией", "ЕНД потребовало обнародовать расходы за содержание Саакашвили".

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