Заблокирован интернет-проект волгоградских сторонников Навального

21 февраля 2018, 22:25

Российская краудфандинговая платформа заблокировала проект волгоградских сторонников Навального, созданный для помощи арестованным участникам митингов.

"Перед очередной акцией протеста мы с друзьями думали, что нас могут арестовать и собирали заранее сумки в спецприемник. Потом подумали: хорошо бы, чтобы существовал такой сервис, куда каждый мог бы зайти, заранее купить набор, положить в рюкзак и потом выходить на улицу. Так возникла идея", - рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" координатор волгоградского штаба Навального Алексей Волков.

Проект "Передачка", открытый на Planeta.ru 19 февраля, просуществовал менее суток. За это время удалось собрать лишь 1650 рублей, отметил Волков. "Толком не успели рассказать всем об этом проекте, как нас прикрыли. Мы приняли решение, что раз с "Планетой" нам не по пути, то будем предзаказы собирать на своем сайте Рeredachka.store. Сейчас мы переделываем весь медиаплан по продвижению проекта. Там можно купить "страховку на 2018 год", оплатить "подвешенную" передачку и другое. Проект будет работать, мы перезагружаем план по его продвижению", - рассказал он.

Интернет-магазин сторонников Навального в Волгограде предлагает купить наборы передач, рассчитанные на разные сроки ареста - от пяти до тридцати суток. Стандартный набор передачи для арестованных на пять суток стоит 2500 рублей и включает гигиенические принадлежности, футболку, две пары носков, тапочки, ручки, тетрадь, памятки "Права арестанта" и "Напиши апелляцию", книгу и другое. "Страховка на 2018 год" стоит десять тысяч рублей. За эти деньги покупателям обещают привозить передачки в спецприемник столько раз, сколько потребуется, и на столько дней, сколько задержанным определит суд.

Алексей Волков подчеркнул, что разработчики "Передачки" действуют в рамках законов. "Planeta.ru усмотрела политизированность проекта и от греха подальше решила остановить его, потому что у них тоже иногда возникают проблемы с правоохранительными органами. Это не цензура Planeta.ru, это цензура всего государства, просто руководители Planeta.ru решили перестраховаться", - считает оппозиционер.

Проект "Передачка" вызвал неоднозначную реакцию членов команды Planeta.ru, говорится в письме, которое сторонники Навального получили от краудфандинговой платформы.

"С одной стороны, нам понятно ваше стремление изменить жизнь российского общества к лучшему, в том числе путем оказания помощи людям, подвергшимся административному аресту. С другой стороны, у нашего ресурса есть определенные правила. Одним из основополагающих правил является отсутствие политических тематик и мотивов в размещаемых проектах. Содержание вашего проекта ориентировано на помощь при арестах, связанных с митингами и акциями", - говорится в письме.

Новости о протестах сторонников Навального в регионах юга России "Кавказский узел" размещает на странице "Акции Навального", а новости о давлении на активистов - на странице "Преследование активистов".