Приговор азербайджанскому журналисту Оруджеву оставлен в силе

21 февраля 2018, 20:47

Бакинский суд на заседании 20 февраля отклонил апелляцию на приговор исполнительному директору интернет-телевидения Kanal-13 Азизу Оруджеву. Защита заявила, что подаст кассацию в Верховный суд Азербайджана.



"Кавказский узел" писал, что исполнительный директор интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев в декабре 2017 года был осужден на шесть лет тюрьмы. Его обвинили в незаконной предпринимательской деятельности и злоупотреблении полномочиями. Оруджев вину не признал и обжаловал приговор.

Учредитель Kanal-13 Анар Оруджев, связал преследование брата с его профессиональной деятельностью. Азербайджанский Центр защиты политзаключенных включил имя Азиза Оруджева в список политзаключенных. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир ранее призвал власти Азербайджана пересмотреть приговор Азизу Оруджеву. Недовольство властей могли вызвать трансляции Kanal-13 митингов оппозиции, ранее заявил глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

Рассмотрение жалобы на приговор состоялось 20 февраля в Бакинском апелляционном суде. На процесс пришли представители правозащитных и общественных организаций. В зале присутствовал также председатель Национального совета демократических сил Джамиль Гасанли.

Адвокат Джавад Джавадов попросил направить в Конституционный суд запрос о толковании новой редакции статьи 192 УК («незаконное предпринимательство).

"Согласно новой редакции статьи, принятой летом 2016 года, незаконным предпринимательством считается деятельность без постановки на налоговый учет и получения лицензии, если речь идет о необходимости специального разрешения. Однако Центр исследований медиа "Кавказ", где имелись, по утверждению следствия, финансовые нарушения был налогоплательщиком. Лицензии же неправительственным организациям не требуются", - сказал Джавадов.



Прокурор Аббас Аббаслы выступил против ходатайства, заявив, что оно не является предметом расследования. Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов.

Далее защита ходатайствовала о вызове в суд экспертов, подписавших акт финансовой проверки. По мнению адвоката Бахруза Байрамова, документ был настолько формально составлен, что в него переписали заключение о проверке НПО "Содействие" и даже оставили имя его главы Зохраба Исмаила.



Адвокат Джавадов также попросил об участии в процессе посредством видеоконференции живущего в Германии бывшего директора "Кавказа" Анара Оруджева, брата подсудимого. "В материалах следствия в качестве директора НПО указаны и Анар Оруджев, и Азиз Оруджев. Необходимо, чтобы суд заслушал Анара Оруджева", - сказал адвокат.

Но оба эти ходатайства были отклонены.

В ходе заключительных выступлений сторон гособвинитель Аббаслы заявил о "необоснованности доводов апелляционной жалобы".



По мнению адвоката Джавадова, обвинения не имеют отношения к Азизу Оруджеву. "Мой подзащитный вообще не был должностным лицом в Центре исследований медиа "Кавказ", а являлся директором Kanal-13. Он не получал грантов, не подписывал документов", - сказал Джавадов.

Адвокат Бахруз Байрамов согласился с коллегой. "Азиз Оруджев не занимал должностей в Центре исследований медиа "Кавказ" и потому не мог злоупотреблять полномочиями. События преступления "незаконного предпринимательства" в деле вообще нет", - заявил Байрамов.

Защита попросила суд оправдать Азиза Оруджева.



Сам журналист заявил о несостоятельности уголовного дела. "Суд не заметил очевидную фальсификацию акта экспертизы финансовой проверки, в которой говорится о совершенно другом НПО и его руководителе, и приговорил меня к тюремному сроку", - сказал Азиз Оруджев.

Однако суд отклонил жалобу и оставил приговор в силе.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Зейналов: Оруджева наказали за предоставление трибуны инакомыслящим

Защита выразила несогласие с вердиктом и заявила о подготовке кассации в Верховный суд.

"Апелляционный суд не был объективен. Все ходатайства были отклонены. Мы подадим в Верховный суд и далее поведем дело в Европейский суд по правам человека", - сказал Джавадов корреспонденту "Кавказского узла".

Наблюдавший за процессом член Центра защиты политзаключенных, главный редактор газеты "Хурал" Аваз Зейналов осудил решение суда.



"Разбирательство было формальным. Судьи закрыли глаза на фальсификацию доказательств, подлог акта проверки. Азиз Оруджев – политзаключенный. Его наказывают за деятельность Kanal-13, за предоставление трибуны инакомыслящим", - сказал Зейналов корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее редактор газеты "Азадлыг, глава Демократической школы журналистики Ровшан Гаджибейли отмечал, что посредством Kanal-13 зрители могли услышать альтернативные мнения. "Чтобы устранить один из последних бастионов свободной прессы, против канала было использовано уголовное дело", - сказал Гаджибейли.

"Кавказский узел" публикует материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".