21 февраля 2018, 09:44
Продлен карантин в школах и детсадах Северной Осетии
Школы и детские сады в Северной Осетии из-за гриппа и ОРВИ будут закрыты до 26 февраля, сообщили в Минобрнауки республики.
Как писал "Кавказский узел", карантин был объявлен с 14 февраля. 190 школ и 202 детских сада в Северной Осетии были закрыты до 22 февраля.
"Карантин в школах и детсадах республики продлен до 26 февраля. Соответствующие рекомендации по итогам мониторинга ситуации были даны Роспотребнадзором. Занятия планируется возобновить 27 февраля", - цитирует источник в Минобрнауки ТАСС.
По данным ведомства, эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в республике превышен на 22%, по Владикавказу - более чем на 1,5%, пишет NEWS-R.
"Четыре школы в Астраханской области закрыты на карантин", "Университет и детский сад в Астраханской области закрыты на карантин", "Карантин введен в Курганинске после обнаружения АЧС".
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