Первая казачья рота Росгвардии создана на Кубани

21 февраля 2018, 08:44

В одном из городов Краснодарского края сформирована казачья рота Росгвардии, сообщил 20 февраля войсковой атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда. Власти не исключают комплектования казаками и других подразделений Росгвардии.

Как писал "Кавказский узел", президент Владимир Путин подписал указ о создании Росгвардии 5 апреля 2016 года. В ее задачи входит, в частности, участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности и режима чрезвычайного положения; в борьбе с терроризмом и в обеспечении правового режима контртеррористической операции; в борьбе с экстремизмом, в территориальной обороне Российской Федерации.

"По договоренности с руководством Росгвардии одна рота укомплектована в одном из населенных пунктов Краснодарского края", - рассказал Николай Долуда на пресс-конференции 20 февраля.

Он добавил, что, если этот опыт будет удачным, то в будущем возможно комплектование казаками и других подразделений Росгвардии. "Такие договоренности с руководством Росгвардии есть", - подчеркнул Николай Долуда.

Он отметил, что казаки уже сотрудничают с различными ведомствами: МВД, МЧС и другими, также уже есть успешный опыт формирования казачьих подразделений в армии, передает ТАСС.

Долуда также сообщил, что кубанские казаки создают так называемые кибердружины для борьбы с нежелательным контентом в Интернете, и в данный момент в регионе отбирают «наиболее продвинутых в этой области» казаков. Их весной, отметил атаман, направят на обучение в Московский государственный университет технологий и управления имени Разумовского (Первый казачий университет), сообщает портал «Юга.ру».

Кубанское казачье войско - одно из самых структурированных в России. В его рядах - более 50 тысяч человек (457 первичных казачьих обществ). В составе Кубанского войска открыты семь кадетских корпусов, 35 казачьих школ, функционируют более 3 тысяч казачьих классов и групп, в которых обучаются порядка 80 тысяч мальчиков и девочек, передает «Интерфакс».