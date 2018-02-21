Азербайджан насчитал 135 обстрелов своих позиций

21 февраля 2018, 08:20

Армянские военные с 20 по 21 февраля 135 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля Азербайджан обвинил Армению в обстрелах семи сел.

За минувшие сутки были обстреляны азербайджанские военные в пяти селах, привело новые данные министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

"Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Ферехли, Гызылгаджылы и на безымянных высотах Газахского района, в селах Агдам, Коханеби Товузского района и на безымянных высотах Гедабекского района", - говорится в сегодняшнем сообщении министерства обороны Азербайджана.

Минобороны зафиксировало обстрелы со стороны сел и безымянных высот Армении и Нагорного Карабаха.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 8.20 мск не прокомментировали на своих сайтах это заявление. При этом Нагорный Карабах также еженедельно обвиняет Азербайджан в нарушении перемирия. Так, по его данным, с 11 по 17 февраля азербайджанские военные обстреляли позиции Армии обороны 250 раз.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако обстрелы в зоне конфликта с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".