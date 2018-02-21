Жители Ростова-на-Дону заявили о скучной агиткампании на выборах президента

21 февраля 2018, 06:10

Агитационная кампания на выборах президента России скучная, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители Ростова-на-Дону. Из восьми претендентов на пост президента на улицах города преобладают плакаты троих - Путина, Грудинина и Жириновского.

Как писал "Кавказский узел", на 18 марта назначены выборы президента России. В декабре 2017 года действующий президент России Владимир Путин заявил, что будет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

По данным ЦИК России, на выборах президента России зарегистрированы восемь кандидатов: Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвижение), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов (Партия роста), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России").

«Из того, что я вижу на улицах, кампания ещё как будто и не начиналась. Есть нейтральная реклама дня голосования, агитационной борьбы - нет. Сегодня видел один плакат на остановке – Грудинина», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист Сергей Резник.

"Конечно, агитации за Путина очень много, это бросается в глаза. Дальше идут традиционно «красные». ЛДПР и Собчак не видно вообще. Заклеивания агитации не вижу. Вообще предвыборные кампании на Дону проходят грустно: если «красные» не "закусятся" с местными властями, никакой интриги не случается. Нынешняя кампания не исключение. В поведении «красных» на Дону чувствуется разочарование: они явно надеялись, что партия поставит на другого фаворита и выходца с Дона Николая Коломейцева, поэтому кампанию за Грудинина они проводят без традиционного запала и огонька", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" политический обозреватель сайта "Блокнот-Ростов" Елена Романова.

В Ростове-на-Дону преобладает агитация за Путина

На улицах Ростова-на-Дону корреспондент «Кавказского узла» увидел билборды с агитацией за действующего президента Владимира Путина и несколько билбордов в цветах ЛДПР с фамилией Владимира Жириновского. Сами стенды «Выборы» пока пустуют, либо же на них наклеены плакаты формата А4 с указанием даты дня голосования. На многих остановочных комплексах присутствует также агитационные афиши Павла Грудинина. Агитация за кандидата от КПРФ велась и ранее, в частности, на митинге 3 февраля, а 8 февраля представители КПРФ запустили «агитационную ракету», о чём сообщили на сайте.

Сторонники партии «Коммунисты России» и кандидата Максима Сурайкина планируют в агитационный период раздавать избирателям листовки, открытки и газеты.

«Безусловно, всё это будем распространять. Есть договорённости с несколькими торговыми точками в городе, чтобы поставить там стойки с нашими газетами», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" первый секретарь регионального отделения политической партии «Коммунисты России» Вахтанг Козаев.

По словам Козаева, приедет ли Максим Сурайкин в Ростовскую область, зависит от его занятости.

Представители штаба Ксении Собчак несколько раз выставляли в центральных местах города агитационную «юрту» - белый шатёр, стилизованный под жилище кочевников.

Напомним, что Ксения Собчак приезжала в Ростов-на-Дону на открытие штаба ещё до регистрации в качестве кандидата. Собчак позиционирует себя в качестве "кандидата против всех". О том, чего ждать от нее, чем она привлекательнее Путина и Навального, рассказывают сторонники Собчак из Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, Сочи и Волгограда в материале "Кавказского узла" "За что волонтеры юга полюбили Собчак вместо Путина и Навального".

Распространять брошюры, значки и организовывать встречи доверенных лиц с коллективами намерены в штабе Бориса Титова, сообщает ГТРК «Дон-ТР».

Представителей штаба Сергея Бабурина в Ростовской области разыскать не удалось, о планах встреч кандидата с избирателями области также неизвестно.

Ряд кандидатов также уже посетили регион. 1 февраля Ростов-на-Дону посетил Владимир Путин, 5 февраля – Павел Грудинин. Оба кандидата встретились с рабочими завода «Ростсельмаш». 8 февраля Григорий Явлинский выступил перед студентами Южного Федерального университета и провёл встречу со своими сторонниками в одной из гостиниц, а 9 февраля Владимир Жириновский выступил перед студентами уже Донского государственного технического университета. 13 февраля в Ростове-на-Дону побывал Борис Титов.

Молодежь Ростова отозвались о предстоящих выборах без энтузиазма

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" молодые жители Ростова-на-Дону к президентским выборам отнеслись скорее скептически.

"Не могу сказать, что эти выборы мне интересны. На мой взгляд, кто победит, уже решено, большого смысла ходить на них я не вижу", - считает студент исторического факультета ЮФУ Максим.

Такой же точки зрения придерживается студент истфака ЮФУ Валерий. "На выборы не пойду. Я считаю, что мой голос ничего не решает", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" молодой человек.

"Как я вижу, кандидаты в президенты избирателям представляются не активно, кампания скучная. Скорее всего пойду, но если не буду занят" - заявил корреспонденту "Кавказского узла" студент ДГТУ Даниил.

Приехавший из области студент Олег, в свою очередь, считает, что выборы пройдут с фальсификациями. "Моя мать - учительница, и учителей заставляют на работе писать заявления о голосовании по месту нахождения", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла" и поделился планами записаться в наблюдатели.

Жительница Ростова-на-Дону, кассир Татьяна планирует пойти на выборы с дочкой, "чтобы приучить ребёнка к гражданственности". "Выборы это одна из форм участия в жизни страны, в программах кандидатов особо не разбираюсь, но надеюсь за этот месяц определиться", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" девушка.

"Информации о кандидатах, кроме действующего (президента), весьма немного или их агитация мне не примелькалась. Выборные стенды пустые. На сегодня ещё не знаю, за кого буду голосовать, и буду ли голосовать вообще" - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" продавщица Марина.

"На выборы я пойду, чтобы поддержать стабильность. Всем понятно, кто на этих выборах победит, и я считаю, что это хорошо" - сказал корреспонденту "Кавказского узла" молодой индивидуальный предприниматель Сергей.