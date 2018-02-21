21 февраля 2018, 00:13
Главой Павловского района Кубани стал Борис Зуев
Муниципальные депутаты единогласно избрали главой Павловского района Краснодарского края врио главы района Бориса Зуева.
Как писал "Кавказский узел", предыдущий глава Павловского района, Владимир Трифонов, ушел в отставку после того, как его работа была раскритикована губернатором края. Он руководил муниципалитетом с сентября 2015 года по ноябрь 2017.
28 ноября 2017 года Алексей Мельников, руководивший Павловским районом в 2011-2015 годах, был осужден на три года по обвинению в злоупотреблении полномочиями при передаче в аренду муниципальных земельных участков.
Все 16 из 18 депутатов райсовета, присутствовавших 20 февраля на заседании по избранию главы района, поддержали кандидатуру Бориса Зуева.
Официальное вступление Зуева в должность главы района состоится не позднее, чем через три недели, говорится на сайте администрации Павловского района.