Главой Павловского района Кубани стал Борис Зуев

21 февраля 2018, 00:13

Муниципальные депутаты единогласно избрали главой Павловского района Краснодарского края врио главы района Бориса Зуева.

Как писал "Кавказский узел", предыдущий глава Павловского района, Владимир Трифонов, ушел в отставку после того, как его работа была раскритикована губернатором края. Он руководил муниципалитетом с сентября 2015 года по ноябрь 2017.

28 ноября 2017 года Алексей Мельников, руководивший Павловским районом в 2011-2015 годах, был осужден на три года по обвинению в злоупотреблении полномочиями при передаче в аренду муниципальных земельных участков.

Все 16 из 18 депутатов райсовета, присутствовавших 20 февраля на заседании по избранию главы района, поддержали кандидатуру Бориса Зуева.

Официальное вступление Зуева в должность главы района состоится не позднее, чем через три недели, говорится на сайте администрации Павловского района.