Последствия майского паводка на Ставрополье. Май 2017 г. Фото Антона Подгайко, Юга.ру

20 февраля 2018, 19:37

294 семьи получили жилищные сертификаты после паводка на Ставрополье

Из 570 семей, лишившихся домов в результате майского паводка, сертификаты на новое жилье получили 294, отчиталось министерство ЖКХ Ставропольского края.

Как сообщал "Кавказский узел", в октябре 2017 года пострадавшие от паводка, утратившие жилье, получили 72 сертификата, а в декабре 2017 года на Ставрополье пришло еще 178 жилищных сертификатов.

В конце мая 2017 года на Ставрополье прошли сильные дожди, в результате чего был введен режим чрезвычайной ситуации. Больше всего пострадал Минераловодский городской округ, где во время паводка погибли два человека. В девяти муниципалитетах региона были подтоплены свыше 1700 домов, а также посевы на 10,5 тысячи га. Местные жители обвинили чиновников в плохой работе по оповещению населения.

Право на получение государственного жилищного сертификата признано за жильцами 570 домов, ставших непригодными для жизни после паводка. К настоящему времени край получил 308 сертификатов, выданы 294 из них, сообщило сегодня министерство ЖКХ Ставропольского края.

По данным ведомства, 41 сертификат из выданных уже реализован на более чем 46 миллионов рублей.

Документы по 20 сертификатам пока находятся на проверке в МЧС России, по еще 50 - на согласовании в федеральном Минстрое. В правительстве России готовится распоряжение на выдачу еще 17 сертификатов, сообщило на своем сайте региональное министерство ЖКХ.

Администрация Минераловодского городского округа, наиболее пострадавшего от стихии, сообщила, что 16 февраля муниципалитет получил четвертую партию сертификатов. Всего к настоящему времени сертификаты получили 83 жителя Минвод, документы еще 140 находятся на согласовании, проинформировала на своем сайте администрация городского округа.

Примечание:

"Режим повышенной готовности введен в Ставрополе", "Штормовое предупреждение объявлено в Ставропольском крае", "Электроснабжение ставропольских сел восстановлено после урагана".

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