МЧС предупредило о лавиноопасности в Кабардино-Балкарии

20 февраля 2018, 19:09

Опасность схода лавин в горах Кабардино-Балкарии сохранится до вечера 21 февраля, сообщило МЧС.

По данным республиканского центра по гидрометеорологии, угроза схода лавин существует на высотах от полутора тысяч метров.

Предупреждение объявлено до 20:00 мск 21 февраля, уточнило на своем сайте Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в поселке Терскол в Кабардино-Балкарии -5 градусов, умеренные осадки, скорость ветра 13 м/с. Ночью похолодает до -6, скорость ветра составит 12 м/с. Днем 21 февраля будет -4, снова ожидается умеренный дождь, а ветер усилится до 14 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.