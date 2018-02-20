Сотрудница МЧС в Дагестане обвинена в мошенничестве

20 февраля 2018, 18:40

Начальник отдела Дагестанского поисково-спасательного отряда получила ведомственную квартиру на основании поддельных документов, сообщила прокуратура.

По версии обвинения, женщина фальсифицировала свое личное дело, архивные и учетные документы, внеся туда ложные сведения о том, что до 2005 года работала спасателем. Эти документы она подала в суд, который рассматривал иск о выделении ей жилья, получив в результате квартиру стоимостью более 615 тысяч рублей, говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители полагают, что сотрудница МЧС была назначена на должность начальника отдела отряда, предоставив в 2010 году поддельный диплом о высшем образовании.

Она обвинена по ч.1 ст.292 (служебный подлог), ч.1 ст.303 (фальсификация доказательств), ч.3 ст.159 (мошенничество) и ч.3 ст.327 (использование заведомо подложного документа) Уголовного кодекса России. Дело передано в Кировский районный суд города Махачкалы для рассмотрения по существу, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Дагестана.

Комментариев от обвиняемой или ее представителей относительно приведенной выше информации прокуратуры не поступало. На сайте МЧС Дагестана, по состоянию на 18:40 мск, каких-либо комментариев относительно предъявленного обвинения также нет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 16 февраля суд признал виновными в мошенничестве директора и бухгалтера школы в Агульском районе Дагестана.

Отметим, что московские следователи и прокуроры с января проверяют сведения о коррупции чиновников и силовиков в Дагестане, проводятся задержания и аресты. Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".