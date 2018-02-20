Строительство дома. Фото: Денис Яковлев / Югополис

20 февраля 2018, 17:36

Глава райадминистрации на Ставрополье заподозрен в нарушении прав 39 семей

Руководитель администрации района в Ставропольском крае нарушил права 39 семей переселенцев из аварийного жилья, приняв построенные для них с нарушениями многоквартирные дома, сообщило следствие.

По данным правоохранителей, бумаги, подготовленные главным архитектором районной администрации, чиновник подписал в декабре 2016 года. Принятые многоквартирные дома на 39 квартир изначально не соответствовали проектной документации, строительным и санитарно-техническим нормам, утверждают следователи. По их мнению, глава районной администрации сделал это, "желая повысить свой авторитет", а также создать видимость своевременной реализации краевой программы по переселению жителей аварийных домов.

Против чиновника возбуждено дело по ч. 1 ст. 292 Уголовного кодекса России (служебный подлог), сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление СКР по Ставропольскому краю.

На сайте райнной администрации, глава которой заподозрен в служебном подлоге, по состоянию на 17:36 мск нет комментариев относительно приведенной выше информации следствия.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 29 января Предгорный райсуд Ставропольского края назначил три года условно главе администрации Подкумского сельсовета, который принял недостроенный дом для переселенцев.

Примечание:

"Арест министру строительства Ставрополья продлен на два месяца", "Журналисты сочли понижением назначение Травнева на должность постпреда на Кавминводах", "Защита обжаловала арест Андрея Уткина в Ставрополе".

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