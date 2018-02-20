Здание Курганинского райсуда Кубани. Фото: пресс-служба суда, http://kurganinsk.krd.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=51&gid=4

20 февраля 2018, 16:37

Слова о стерилизации привели к служебной проверке кубанского судьи

Проверка началась после публикации аудиозаписи предложения судьи стерилизовать многодетную мать, сообщила сегодня пресс-служба Курганинского райсуда Кубани.

Служебная проверка начата в Курганинском райсуде Кубани после того, как в Интернете была опубликована запись разговора, предположительно, судьи с адвокатом многодетной матери, которую органы опеки намеревались лишить родительских прав, сообщила сотрудница пресс-службы суда.

Аудиозапись была опубликована "Телеграм-каналом Mash" 19 февраля. На записи женский голос говорит: "Все-таки лишение родительских прав - серьезное решение". На что мужской голос отвечает: "Извиняюсь за выражение, но ее не только родительских прав надо лишить, ей там надо сделать операцию медицинскую". Женщина спрашивает: "По ограничению?...". Мужчина отвечает: "Ограничению.. У нее восемь детей!". При этом из диалога не следует, что один из собеседников является судьей. Затем приводится фрагмент иного диалога. Совершенно другой женский голос интересуется: "Вы подтверждаете, что вы такое говорили?". Мужской голос отвечает: "Нет, конечно. Я вообще с ней не разговаривал по телефону".

По данным представителя пресс-службы суда, на записи мужчина заявил адвокату, что женщину надо не только лишить родительских прав, но и "сделать операцию медицинскую... по ограничению - у нее восемь детей".

"Проводится служебная проверка о подлинности данной записи и данного инцидента", - приводит сегодня ее слова ТАСС.

На служебную проверку отведено 10 дней, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу районного суда РИА "Новости".

"Кавказский узел" писал также, что 16 февраля коллегия судей досрочно прекратила полномочия судьи арбитражного суда Кубани после того, как в соцсетях была опубликована аудиозапись с нецензурной бранью судьи в адрес истца во время процесса.

Примечание:

"Ростовская судья арестована по обвинению в мошенничестве по делу Цапков", "Высшая коллегия судей запретила преследовать Нахушеву", "Дело подозреваемой в мошенничестве ставропольской судьи передано в суд".

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